Moneke à Monaco

MVP en titre de la BCL sous les couleurs de Manresa, Chima Moneke n’a pas réussi à convaincre les Kings puisqu’ils ont décidé de s’en séparer fin décembre alors que son contrat n’était pas garanti.

Le Nigerian n’a pas tardé à trouver preneur en Europe, puisqu’il s’est engagé pour 18 mois avec l’AS Monaco. Un renfort de choix pour la Roca Team, actuellement leader de la Betclic Elite, mais aussi 2e de l’Euroleague avec une victoire de moins que le Real Madrid.

« J’ai choisi Monaco parce que l’entraîneur, le GM et le président ont montré un grand intérêt pour moi de manière directe » a-t-il réagi. « Je me suis senti désiré par le club et ils estiment que je peux vraiment apporter quelque chose à cette équipe. Ils m’ont immédiatement séduit et en plus, les objectifs sont élevés. L’idée de vivre à Monaco m’a également énormément plu, je veux vivre une vie paisible et heureuse. »

Agé de 27 ans et non drafté en 2018, Chima Moneke a passé la majorité de sa carrière en Europe, notamment en France, à Rouen et Orléans.