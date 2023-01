Chris Duarte soulagé

Chris Duarte a été l’un des rares points de satisfaction de la soirée dans les rangs des Pacers, samedi, à l’issue de la victoire sans appel des Grizzlies sur leur sol (112-130). Fâché avec son tir depuis son retour d’une entorse à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant près de huit semaines, le Canado-Dominicain a enfin réglé la mire avec 25 points ainsi que 3 rebonds et 3 passes décisives.

Même dans un contexte difficile, le scoreur a vécu l’instant comme une libération, après avoir notamment enchaîné 11 matchs sans inscrire plus de deux paniers. Après la rencontre, il a également remercié TJ McConnell, compagnon de « second unit » et allié sur comme en dehors du terrain.

« Ça fait du bien. J’en avais besoin. J’avais besoin de voir la balle entrer dans le cercle. Un grand merci à TJ qui a été à mes côtés, mes coéquipiers et mes coaches qui m’ont soutenu, mais en particulier ce gars (TJ) qui me disait d’insister et que ce genre de choses arrive dans une carrière. J’ai enfin vu le ballon rentrer, c’est super. J’ai pu trouver du rythme grâce à TJ et mes coéquipiers », a-t-il déclaré. « Je savais que ça allait arriver, je savais que j’étais proche. Je n’arrêtais pas de me dire que j’allais m’en sortir ».

Chris Dureté

Présent à ses côtés en conférence de presse, TJ McConnell a rappelé la durée du processus de rééducation vécu par son coéquipier. Connaisseur en la matière, il a également loué sa dureté.

« J’ai l’impression que les gens oublient qu’il a été absent pendant au moins un mois. Ce n’est pas simple de revenir comme ça et d’être aussi productif qu’auparavant », a ajouté le meneur.« Ça prend du temps et il a été patient, positif. Vous ne verrez pas un gars travailler plus dur que lui. Il a mérité de faire un match comme ça. Il est important pour nous, parce que lorsqu’il joue bien, on est une équipe bien meilleure. Je suis très heureux de sa performance, il peut le refaire chaque soir ».

Le processus suit donc son cours et les prochains matchs montreront si Chris Duarte est définitivement de retour.