CJ McCollum ne fait pas du All-Star Game une finalité

Sans faire de bruit, CJ McCollum est un monstre de régularité. Voilà maintenant huit saisons qu’il affiche plus de 20 points de moyenne en NBA, et après avoir été le Lieutenant de Damian Lillard à Portland pendant neuf ans, il brille désormais sous les couleurs des Pelicans.

Comme le souligne le média local NOLA.com, CJ McCollum fait partie de ces quelques oubliés de sa génération qui n’ont jamais disputé un All-Star Game, mais l’intéressé ne se préoccupe pas de cette ligne manquante sur son CV.

« Je suis payé comme un All-Star », a-t-il rappelé, lui qui tourne à 33 millions de dollars la saison. « Si ça arrive, c’est génial, sinon, je me console avec ce que je touche les 1er et 15 du mois. Je fais simplement mon job. On peut penser que j’aurais dû y être les années précédentes, mais selon moi, c’est davantage axé sur la réussite collective ».

Pas qu’une question de niveau

Si CJ McCollum relativise, c’est d’abord parce qu’il sait que la concurrence sera encore très rude cette saison pour parvenir à être sélectionné, et ensuite parce qu’il préfère mettre l’effort collectif en avant, à l’image de ce qu’a été sa carrière.

Il sait enfin pertinemment qu’il a le niveau pour y figurer mais qu’il n’a peut-être pas été au bon endroit au bon moment. C’est un peu l’inverse d’un Khris Middleton, qui tient un rôle similaire de lieutenant à l’Est, avec des stats égales voire plus faibles, mais qui est trois fois All-Star.

« Certains diront que si j’étais à l’Est, j’aurais été plusieurs fois All-Star », a confirmé l’intéressé. « Mais je pense que c’est plus une question de réussite de l’équipe. Je suis ici pour gagner des matchs. Je veux être plus efficace, plus régulier, faire les bons choix, mettre des tirs et nous aider à gagner ».

A l’Ouest, CJ McCollum est pour l’instant le 13e meilleur scoreur, et il tient sa franchise sur le plan offensif en l’absence de Brandon Ingram et Zion Williamson. Il faudrait toutefois un petit miracle pour qu’il puisse pimenter son voyage à Utah comme président du syndicat des joueurs par une première participation au All-Star Game, puisqu’il est actuellement le 12e meilleur scoreur au niveau du « backcourt » à l’Ouest, et le 11e passeur.

« Si Dieu le veut et que ça se fait, tant mieux. Et si ce n’est pas le cas, je serai là pour quelques réunions de toute façon. Je m’occuperai des affaires des joueurs. Puis je profiterai de vacances agréables avec ma femme. On verra bien ».

Il sera effectivement très occupé comme président de l’union des joueurs puisqu’il s’agit d’éviter un lock-out…