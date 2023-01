Betclic Élite : Victor Wembanyama et les Mets 92 suivent le rythme de Monaco

Six jours après avoir battu l’ASVEL sur le fil, Victor Wembanyama et Boulogne-Levallois se testaient de nouveau contre un cador de la Betclic Élite, à savoir Dijon, également présent dans le Top 4.

Bien épaulé —voire parfois porté— par Tremont Waters (25 points, 7 passes, 3 interceptions), Anzejs Pasecniks (19 points), Lahaou Konaté (14 points) ou même DeVante Jones (11 points), le Français s’est montré plus discret qu’à l’accoutumée, mais non moins précieux pour les Mets 92, de chaque côté du parquet.

« Wemby » termine ainsi avec 16 points, 9 rebonds et 3 contres en 31 minutes, à 5/7 aux tirs et 3/3 à 3-pts. D’abord plombé par ses ballons perdus (4 dans le seul premier quart-temps, puis aucun dans les trois suivants), il est peu à peu monté en puissance, avec notamment une série de trois paniers à 3-pts d’affilée, pour permettre aux hommes de Vincent Collet de prendre les commandes avant la mi-temps.

Après la pause, le collectif de Boulogne-Levallois a ensuite géré son avance et résisté à la JDA, malgré David Holston (27 points) ou Gregor Hrovat (15 points), s’appuyant pour ce faire sur un très bon Tremont Waters. Suffisant pour décrocher une seconde victoire de rang et rester au contact de Monaco, au sommet du classement. En plus de confirmer que ce groupe est bel et bien à prendre au sérieux…