Michael Porter Jr. se rapproche de son meilleur niveau

À l’image de Jamal Murray, autre grand absent de la saison passée, Michael Porter Jr. retrouve petit à petit son meilleur niveau, et il s’agit pour lui de prouver qu’il mérite cet immense contrat paraphé il y a deux ans.

Sur le plan collectif, les Nuggets se sont installés à la première place de la conférence Ouest, et ils ont prouvé vendredi qu’ils pouvaient gagner sans Nikola Jokic.

Justement, en l’absence de son leader, Michael Porter Jr. a su élever son niveau de jeu pour compiler 22 points à 9 sur 17 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception face à Kawhi Leonard.

« Je me sens de mieux en mieux » assure-t-il alors qu’il a manqué une dizaine de matches pour un problème au tendon d’Achille gauche. « Mon pied commence à aller un peu mieux. C’est toujours en phase de guérison, et pour l’instant, je m’appuie sur mon pied droit. Dans l’ensemble, je commence à me sentir mieux sur le plan athlétique. »

A priori, le dos va bien, et c’est le plus important puisqu’il a été opéré plusieurs fois. Mais il reste prudent et surtout, il ne veut pas se replonger dans ses années lycée où il impressionnait par ses qualités athlétiques.

« J’essaie d’être patient. Je n’essaie pas de regarder trop loin dans le passé. Parfois, j’y pense et je me dis que je pouvais faire tout ce que je voulais au lycée sur le plan athlétique, et maintenant il faut juste être patient. »

Pour son entraîneur, « c’est juste une question de santé« , et Mike Malone apprécie simplement « son agressivité, sa capacité d’aller où il veut et sa finition. » D’autant qu’il fait aussi de gros efforts en défense. À confirmer sur le long terme car Michael Porter Jr. a eu bien du mal à enchaîner les matches dans le passé.