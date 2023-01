Avec son énorme dunk, Ja Morant a secoué la planète NBA !

Un écran de Santi Aldama, un dribble pour éliminer Oshae Brissett et la raquette des Pacers s’est ouverte devant Ja Morant. C’est la situation de rêve pour le meneur des Grizzlies, qui pouvait entamer son décollage.

Jalen Smith a quand même essayé de venir le contrer mais Ja Morant a placé le ballon derrière lui, avant de déclencher un coup de marteau retentissant sur le pauvre intérieur d’Indiana…

Le banc de Memphis est devenu fou, la salle des Pacers bruissait dans un mélange d’admiration gênée et d’incrédulité et Ja Morant pouvait savourer, confirmant après le match que c’était son plus beau dunk en carrière.

« Oui, facilement » a-t-il ainsi répondu, par rapport à la difficulté de ce poster. « C’est le dunk que tout le monde attendait. Et je l’ai finalement réussi. »

Depuis son arrivée en NBA, Ja Morant rêvait ainsi de placer ce coup de marteau parfait face à un intérieur.

« Je n’ai jamais rien vu de tel » réagit Desmond Bane. « Ça finira sans doute comme le dunk de l’année. »

Rick Carlisle : « C’est peut-être bien la meilleure équipe de la planète à l’heure actuelle. Ils sont vraiment très durs à jouer »

L’action a immédiatement enflammé les réseaux sociaux de la NBA. Sur Twitter, Kevin Durant, Kevin Garnett, Isaiah Thomas, Brandon Jennings et énormément d’autres joueurs ont réagi à cette incroyable action.

Pour Desmond Bane, elle résume en tout cas l’état d’esprit des Grizzlies, qui « s’amusent sur le terrain, jouent dur et de façon collective ». Son coach, Taylor Jenkins, apprécie de son côté le fait que ses joueurs trouvent toujours des solutions, « même s’ils ne jouent pas un basket parfait. »

Ce dunk marque en tout cas le 9e succès consécutif de Memphis, toujours à égalité avec Denver (29 victoires – 13 défaites) au sommet de la conférence Ouest. Et pour Rick Carlisle, les Grizzlies sont même peut-être au sommet.

« C’est peut-être bien la meilleure équipe de la planète à l’heure actuelle », confesse le coach d’Indiana. « Ils sont vraiment très durs à jouer. »