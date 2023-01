Dernière ligne droite pour Danny Green

Danny Green avait déclaré le mois dernier qu’il espérait toujours revenir avant le All-Star Game. Cette perspective est plus que jamais d’actualité puisqu’après avoir repris l’entraînement à trois-contre-trois il y a quelques semaines, le sniper des Grizzlies a pu se mesurer sur du cinq-contre-cinq pour la première fois cette semaine.

« Il progresse bien, il réagit bien. Nous sommes intelligents avec son calendrier après une double rupture ligamentaire au niveau du genou », s’est réjoui son coach Taylor Jenkins.

Revenir d’une telle blessure à son âge relève clairement de l’exploit. Les Grizzlies vont donc prendre toutes les précautions avant de le remettre sur le terrain. Une fois que ce sera le cas, il représentera toutefois une arme supplémentaire (s’il n’est pas transféré…) non négligeable dans le dispositif de Memphis, dont le pourcentage de réussite à 3-points cette saison reste perfectible (18e de la NBA, à 34.9% de réussite).

« Nous essayons d’en arriver là, le faire revenir dans la meilleure forme possible. Il est toujours en train de travailler sur ce processus en ce moment. Mais il remonte bien tout le terrain d’un côté à l’autre. Quand il sera déclaré disponible, j’espère le plus tôt possible, il sera en mesure de nous aider. On connaît l’ensemble de ses qualités. On lui doit de se remettre de sa blessure », a poursuivi Taylor Jenkins.