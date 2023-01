Draymond Green sait que son histoire avec les Warriors ne sera (peut-être) pas éternelle

À bientôt 33 ans (il les aura en mars), Draymond Green est évidemment plus proche de la fin que du début de sa riche carrière. Présent dans la ligue depuis maintenant dix ans et demi, il n’a connu qu’une seule équipe depuis sa Draft en 2012 (35e choix) : les Warriors.

Membre éminent de la dynastie créée par Golden State entre 2015 et aujourd’hui, avec Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala ou encore Steve Kerr, le quadruple champion NBA pourrait parfaitement faire partie de cette liste de joueurs qui n’ont joué que pour une seule franchise.

Sauf que Draymond Green est aussi conscient que rien ne lui assure de rester à vie chez les « Dubs ». Pas même ses différents sacres et ses nombreuses distinctions individuelles.

« Non », répondait-il par exemple, quand on lui demandait s’il était difficile pour lui de se dire qu’il ne sera peut-être plus chez les Warriors un jour. « Franchement, il y a des signes qui ne trompent pas. Je comprends qu’il s’agit d’un business. On a parfois tendance à croire que les gens nous doivent quelque chose par rapport à ce que l’on a accompli pour eux, mais ce serait idiot de penser de la sorte. C’est comme si tu te préparais déjà à l’échec, à la déception, à avoir le coeur brisé. Quand vous ne connaissez pas tout ce business, vous pourriez être surpris et vous retrouver là en mode : ‘Oh, avec tout ce que j’ai accompli pour eux, je pensais que je resterais là éternellement…’ »

Business is business…

Pour autant, ne voyez pas à travers cette déclaration une quelconque volonté de Draymond Green de quitter Golden State, alors qu’il aura, rappelons-le, la possibilité de tester le marché dès cet été, grâce à une « player option ». En faisant ainsi une croix sur les 27.6 millions de dollars qu’il doit toucher en 2023/24.

« J’adorerais [rester éternellement aux Warriors] », affirmait ensuite l’intérieur All-Star. « Mais je comprends aussi les notions de ‘luxury tax’. Je comprends que les contrats grimpent et que certains jeunes joueurs doivent être payés. J’ai conscience de toutes ces choses. Voilà pourquoi je dis qu’il y a des signes qui ne trompent pas.

Toujours essentiel pour assurer la stabilité des champions en titre sur le parquet, Draymond Green perd pourtant en influence à mesure que le temps passe. Et, comme ses dirigeants ont choisi de re-signer Jordan Poole, Andrew Wiggins et Kevon Looney l’été dernier, alors que Stephen Curry a également été grassement prolongé en 2021, il pourrait bien être la variable d’ajustement, s’il est trop gourmand pour son prochain contrat.

Surtout si les Warriors veulent re-signer Klay Thompson, qui arrive en fin de contrat dans un an, ainsi que certains de leurs jeunes, telles Jonathan Kuminga, Moses Moody ou James Wiseman…