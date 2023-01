Le Delta Center bientôt de retour à Salt Lake City !

EnergySolutions Arena puis Vivint Arena. Depuis 2006, la salle du Utah Jazz ne s’appelait plus le Delta Center, son nom initial, qui s’est affiché sur l’édifice de 1991 à 2006. Mais ce nom va revenir puisque le club annonce que la Vivint Arena redevient le Delta Center à partir du 1er juillet 2023 !

Un retour aux sources permis par un nouvel accord de « naming » avec Delta Airlines, la compagnie aérienne misant beaucoup sur Salt Lake City, et qui rappelle forcément les grandes années du duo Stockon – Malone.

« J’ai tellement de souvenirs extraordinaires du Delta Center lorsque j’étais enfant, et je sais qu’énormément de personnes de l’Utah et d’ailleurs ont vécu la même chose en y créant des souvenirs impérissables, qu’il s’agisse des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, des finales de la NBA, des concerts ou d’autres événements incroyables », a expliqué Ryan Smith, le propriétaire du Jazz. « Nous sommes ravis de nous associer à Ed Bastian (PDG de Delta Airlines) et à toute l’équipe de Delta, non seulement pour redonner à la salle son nom d’origine, mais aussi pour tirer parti de l’excellent travail accompli par Delta pour offrir des expériences incroyables aux habitants de notre État et montrer au monde entier à quel point l’Utah est un endroit fantastique. »

Le mois dernier, Delta Airlines a ainsi renouvelé son partenariat avec la ville de Salt Lake City, jusqu’en 2044, la ville restant un centre névralgique pour la compagnie aérienne basée à Atlanta.

Dès la saison prochaine, les fans du Jazz pourront en tout cas de nouveau utiliser le nom historique de leur salle !