En G-League, le rookie Tyty Washington Jr. explose les compteurs : 53 points !

Soyez rassuré(e)s : si vous n’avez regardé le match de G-League entre les Rio Grande Valley Vipers et les Stockton Kings la nuit dernière, vous n’avez pas raté grand chose, et les highlights de Tyty Washington Jr. vous suffiront à vous faire une idée du déroulé de la rencontre.

En effet, dans une terrible purge pour son équipe, battue de 21 points au terme d’un match joué sans défense (134-113), le meneur rookie des Rockets, 29e choix de la Draft 2022 après une saison « freshman » à Kentucky, a survolé les débats en s’offrant une performance à 53 points (15/33 aux tirs, 11/12 aux lancers-francs), 10 rebonds et 4 passes !

Un coup de chaud monumental pour le natif de l’Arizona, davantage considéré comme un « playmaker » à sa sortie de la fac’ au printemps dernier, mais qui prouve, notamment par son tir en « pull-up » qui se transpose facilement dans le jeu NBA, qu’il peut aussi apporter des points en grande quantité. Du moins face aux défenses très permissives de la G-League, dans un premier temps.

Car chez les « grands », Tyty Washington Jr. ne joue pas beaucoup, et ne capitalise pas quand c’est le cas : il n’est apparu qu’à 14 reprises avec les Rockets cette saison, pour 10.7 minutes et 3.2 points (35% aux tirs) et 1.3 passe en moyenne par match. Stephen Silas confie pour le moment le poste de doublure de Kevin Porter Jr. à la mène à Daishen Nix, pourtant pas particulièrement plus efficace (3.4 et 1.4 passe à 36% aux tirs)…