À Detroit, Jonas Valanciunas fait des misères à son ancien coach

En l’absence de Zion Williamson, de Brandon Ingram ou encore d’Herb Jones, New Orleans a pu compter sur un homme en particulier face aux Pistons : Jonas Valanciunas. Le pivot lituanien a ainsi réalisé une performance de haut niveau avec 33 points et 16 rebonds ! Une prestation qui a permis aux Pelicans de l’emporter sur le parquet des Pistons 116-110 portants leur bilan à 7 victoires pour 4 défaites sans Zion Williamson et Brandon Ingram.

« JV a fait un match monstrueux » apprécie Willie Green. « Il a dominé au poste. Il a dominé au rebond. Nous avions besoin de chaque point et de chaque rebond de sa part. C’est une bonne victoire à l’extérieur pour nous ».

Il a débuté la rencontre de la meilleure des manières avec 13 points dans le première quart-temps. En deuxième mi-temps, ses coéquipiers ont continué à lui donner le ballon, profitant du manque de présence dans le secteur intérieur des Pistons. Et Jonas Valanciunas ne s’est pas privé pour punir le manque de taille de la raquette adverse.

« C’est JV » estime Trey Murphy. « Au final, ils n’avaient personne pour le stopper ce soir. Le nourrir et jouer sur sa capacité d’attraction était important. Soit ils devaient doubler, soit JV marquait un panier ».

S’il a très bien débuté, il a également très bien conclu son match avec 12 points marqués dans le quatrième quart-temps dont une paire de lancers-francs pour sécuriser la victoire.

« Il a été génial pour nous ce soir » se satisfait CJ McCollum. « Il a imposé sa présence d’entrée. Il nous a permis d’être dans le bonus. Il a pris les rebonds et il les a forcés à faire des changements très tôt ».

Ce match marquait également les retrouvailles entre Jonas Valanciunas et son ancien entraineur, Dwane Casey, qu’il a connu à Toronto entre 2011 et 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait de détail avec son 12/15 au tir. C’est la troisième fois cette saison que le Lituanien franchit la barre des 30 points. Mais il a aussi pris 16 rebonds, lui permettant d’enregistrer son 71e double-double sous le maillot des Pelicans.

« Valanciunas est un animal différent » insiste Dwane Casey. « Je l’ai connu alors qu’il n’était qu’un chiot (sic) et il est vraiment compliqué à gérer poste bas ».