Desmond Bane pas vraiment rassurant sur sa blessure

De retour peu avant Noël, Desmond Bane avait dû retarder son « comeback » à cause d’une blessure au gros orteil particulièrement compliquée à soigner.

Invité du podcast « The Old Man and The Three » animé par JJ Redick, l’arrière des Grizzlies a révélé qu’il avait consulté plusieurs médecins pour avoir des détails sur les sésamoïdes, ces petits os qu’on retrouve notamment sous le gros orteil.

Car l’un de ceux présents dans son pied droit est toujours cassé, ce qui l’empêche d’évoluer à 100%, un état qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison.

« C’est quelque chose que je vais probablement devoir faire soigner pendant l’intersaison. On ne prend vraiment conscience de son gros orteil que lorsqu’on ne peut plus le faire », a-t-il reconnu.

La LeBron 20 en renfort

Si Memphis l’a relancé après 17 matchs d’absence, c’est que le staff des Grizzlies estimait qu’il était bon pour le service, et même si le joueur n’est peut-être pas débarrassé totalement de la douleur, ses stats et son apport restent plus que satisfaisants.

Pour l’instant, le plan fonctionne puisque Desmond Bane est toujours opérationnel : « Je suis heureux que ça se passe du mieux possible. J’ai l’impression d’être dans une bonne situation et d’aller dans la bonne direction ».

Desmond Bane a toutefois procédé à un ajustement majeur puisqu’il a dû changer de chaussures ! Alors qu’il ne portait presque que des Kyrie ou des PG, l’arrière a opté pour la LeBron 20 depuis son retour. C’est la paire la plus légère de la collection « LeBron », ce qui semble mieux lui convenir depuis sa blessure au pied.

« Elles sont bien et mon orteil tient le coup. Elles ont un fond rigide, et c’est une chaussure plus large, donc mon pied n’est pas vraiment serré. Ça ne dérange pas vraiment mon orteil ou le bas de mon pied, donc c’est un bon apport ».

Ce soir, à Indianapolis, pour l’aider à jouer au-delà de la douleur, il pourra compter sur le soutien de plus de 220 enfants issus de sa ville natale de Richmond : « Ça va faire beaucoup de fans des Grizzlies », a-t-il glissé.