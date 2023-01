Mac McClung va devenir le premier joueur de G-League à participer au Slam Dunk Contest !

Grande première cette année : un joueur de G-League va prendre part au prochain Slam Dunk Contest !

En effet, The Athletic annonce que Mac McClung a accepté l’invitation de la NBA pour rivaliser avec Shaedon Sharpe et Kenyon Martin Jr. —en attendant un quatrième participant— lors du All-Star Weekend de Salt Lake City (17-19 février 2023).

Brièvement passé par les Bulls et les Lakers la saison dernière, cet arrière de 24 ans (1m88) évolue actuellement sous les couleurs des Delaware Blue Coats (l’équipe affiliée aux Sixers) en G-League. Il y affiche des statistiques de 17.6 points, 2.4 rebonds, 4.4 passes et 1.1 interception par rencontre, à 64% aux tirs, 42% à 3-pts et 89% aux lancers.

Un choix fort de la part de la NBA, visiblement désireuse de relancer l’intérêt autour de son concours phare, car Mac McClung est un sacré dunkeur, doté d’une détente folle et connu pour avoir fait un paquet de vues sur les réseaux sociaux, il y a quelques années.

Quelques highlights