Jordan Clarkson estime avoir ses chances pour le All-Star Game

Le Jazz va-t-il envoyer un ou plusieurs de ses représentants à « son » All-Star Game, le 19 février à Utah ? Pour Jordan Clarkson, ça semble logique puisque l’arrière a deux noms en tête. Et pour commencer, le sien.

Avec 20.7 points de moyenne, l’ancien sixième homme de l’année, en 2020/2021, réalise la meilleure saison de sa carrière et il estime que ce sera suffisant pour être choisi par les coaches, pour un rôle de remplaçant.

« Je pense que je joue à un niveau de All-Star », juge-t-il pour ESPN. « Je sais qu’on doit gagner encore quelques matches avant le break pour remonter dans la conférence Ouest. Mais j’évolue à un très haut niveau. Il y a des extérieurs talentueux à l’Ouest, mais j’ai le sentiment que je peux représenter ma famille, Utah et les Philippines au All-Star Game. Ce serait génial si ça arrivait. »

L’ancien des Lakers se verrait bien accompagné par Lauri Markannen, qui lui aussi n’a jamais aussi performant en carrière que dans cet exercice 2022/2023, avec 24.5 points et 8.5 rebonds de moyenne. Le Finlandais a même sans doute une longueur d’avance sur son coéquipier dans cette course à l’étoile.

« Il est énorme, très efficace. Il marque partout et c’est une de nos clés en attaque. Sa progression cette saison est dingue. Il a montré à tout le monde qu’il était très talentueux. C’est un All-Star, un joueur de très haut niveau dans cette ligue. Il n’est qu’au début de son potentiel. »

Avec 21 victoires pour 23 défaites et une 9e place dans la conférence Ouest, le Jazz surprend cette saison. Mais comme l’explique Jordan Clarkson, si la franchise veut avoir un ou plusieurs joueurs lors du match des étoiles, quelques succès de plus dans les prochaines semaines ne seraient pas de trop.

« On a nos chances. Je trouve qu’on a eu le calendrier le plus difficile de la ligue et maintenant, on va être beaucoup à la maison et moins à l’extérieur », explique Jordan Clarkson, alors que le Jazz va jouer dix de ses douze prochains matches à Salt Lake City. « On va pouvoir jouer devant nos fans et remonter à l’Ouest. Il n’y a pas beaucoup d’écart, donc une série de cinq victoires peut nous remettre en haut du classement. »