Fin de la sinistrose aux Raptors

Les Raptors ont remporté leur troisième victoire consécutive, une première dans cette saison difficile. Emmenés par un Pascal Siakam à 35 points, ils ont à nouveau disposé disposé des Hornets, et le Camerounais n’est pas loin du match parfait avec un très propre 11/13 au tir dont 3/3 à 3-points. Il réalise au passage son 50e match à 30 points en carrière.

« Ça fait du bien » a réagi Pascal Siakam. « Les gars se donnent vraiment à fond, ils restent positifs et vous savez, ce soir, nous avons bien joué. La « second unit » est entrée dans le deuxième quart-temps, et ils ont fait le job. Tout le monde a fait sa part et c’est ce dont nous avions besoin ».

Toronto a compté jusqu’à 18 points d’avance, et les coéquipiers de Fred VanVleet ont cumulé 30 passes décisives dans ce match, deux nuits après en avoir réussi 32 face à Charlotte également.

« Nous aurions pu en avoir 40 au regard des tirs que nous n’avons pas rentrés » a réagi Nick Nurse. « Mais c’était bien. Nous créons des brèches pour attirer les défenseurs, puis passer la balle. C’est beaucoup mieux ».

Scottie Barnes a donné le ton

Si Pascal Siakam a fait un match énorme comme élément central de l’attaque des Raptors, c’est Scottie Barnes qui a donné le ton dès le début de la rencontre.

« Il a été très bon » témoigne ainsi son coéquipier camerounais. « Quand il a cette énergie, cette présence au rebond, en défense mais aussi à la passe, il est juste incroyable. Il va continuer à s’améliorer en tant que joueur et nous avons besoin de lui à son meilleur niveau ».

Sur courant alternatif cette saison, le « sophomore » de Toronto a réussi une performance complète face à Charlotte que ce soit dans l’intensité, l’envie ou la réussite. Il a terminé avec 21 points à 8/14 au tir, 9 passes décisives et 7 rebonds.

« Nous devons juste insister » a expliqué Scottie Barnes. « Ne pas se contenter du minimum. Restez affamés. C’est l’état d’esprit de l’équipe en ce moment, rester affamé. C’était un bon match de notre part ».

La capacité de Scottie Barnes à trouver des shooteurs ouverts a été un facteur déterminant. Il arrivait toujours à trouver la bonne passe et lorsque la voie vers le panier était ouverte, il est allé jusqu’au cercle.

« Je pense que ça a vraiment boosté notre rythme en général » s’est exprimé Nick Nurse. « C’est difficile à défendre quand on joue à ce rythme. Il a donné le ton ».

Avec cette victoire, les Raptors portent leur bilan à 19-23, et restent dans la course au « play-in ». Voire mieux.