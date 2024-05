Erik Spoelstra rêve d’un match du Heat devant 100 000 spectateurs !

La folie des grandeurs est-elle en train de gagner la NBA ? Alors que les Spurs vont battre le nouveau record d’affluence, actuellement détenu par les Hawks en 1998 lors de la venue de Michael Jordan au Georgia Dome avec 62 046 spectateurs, Miami voudrait aussi se mêler à cette lutte.

Le nouveau record tombera en effet ce soir à l’Alamodome à l’occasion de la rencontre entre San Antonio et Golden State où plus de 63 500 fans sont d’ores et déjà attendus, et Erik Spoelstra a lancé un défi au Heat de Miami : atteindre la barre des 100 000 spectateurs ! Un seuil déjà atteint lors du All-Star Game 2010, mais jamais dans une rencontre de championnat.

« Un de ces jours, on devrait faire quelque chose en extérieur et rassembler 100 000 personnes ici, dans le sud de la Floride », a-t-il lancé. « Faisons cela. Faisons en sorte que ça arrive ».

Le coach ne s’est pas démonté en avançant le lieu où pourrait se tenir un tel événement : le LoanDepot Park, où évolue le club des Marlins de Miami (baseball). L’enceinte dispose d’un toit rétractable, mais sa capacité ne dépasse pas les 37 000 places. « Prenez le toit, ouvrez-le et faisons-le. 100 000 spectateurs, c’est mon idée », a-t-il ajouté.

L’idée est effectivement lancée. Resterait donc à trouver un stade qui puisse disposer d’une telle capacité, puisque le plus grand stade de la ville, le Hard Rock Stadium, atteint les 80 000 places en configuration Foot US. Même le plus grand stade de Floride, le Ben Hill Griffin Stadium, basé à Gainevilles, où évolue l’équipe de Foot US des Gators, atteint péniblement les 90 000 places.

Pour la petite histoire, quatre rencontres NBA se sont déjà déroulées en plein air, dont trois à Indian Wells en 2008 et 2010, à l’initiative des Suns. Mais c’était en présaison…