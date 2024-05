Encore un peu de patience pour Khris Middleton

Voilà bientôt un mois que Khris Middleton n’a plus foulé les parquets NBA, la faute à une douleur persistante au genou droit intervenue seulement sept matchs après son retour d’une opération du poignet.

Autant dire que la saison a été frustrante jusque-là mais l’ailier devrait enfin voir le bout du tunnel. À Atlanta mercredi, il a ainsi participé à son premier entraînement à cinq-contre-cinq.

« C’est la prochaine étape en vue d’un retour », a-t-il confié, visiblement satisfait d’avoir franchi cette nouvelle étape. « Ça s’est bien passé. Vraiment, aucun gonflement n’est revenu le lendemain, je me sens plutôt bien. Je sais que les gens sont frustrés, mais je dois passer par ces différentes étapes et les maintenir pendant longtemps afin de pouvoir rejouer sans douleur ou gonflement ».

Surtout pas de précipitation

De son côté, Mike Budenholzer a indiqué que Khris Middleton pourrait rejoindre le Wisonsin Herd en G-League afin de pouvoir s’entraîner de façon plus régulière et soutenue.

Le premier objectif de la franchise, du coach et du reste de l’effectif est de voir revenir Khris Middleton à 100% de ses capacités afin d’éviter toute potentielle rechute, mais aussi de pouvoir aborder la suite de la saison avec plus de sérénité, même si les Bucks ont fait du très bon boulot jusque-là, compte tenu des circonstances.

« Nous avons fait face à tellement de choses qui sont déjà arrivées dans la saison que nous espérons que des jours meilleurs vont arriver. Avec beaucoup de gars qui entrent et sortent de la rotation avec différentes blessures, différentes maladies et ce genre de choses, l’équipe s’en sort très bien », a-t-il estimé. « Nous avons traversé une période difficile, nous sommes toujours dans cette situation, mais nous essayons de trouver un moyen de nous en sortir. Au bout du compte, je pense que c’est ce qui fera de nous une meilleure équipe parce qu’à un moment donné dans les playoffs, on retrouvera ce type d’adversité, sans savoir à quel degré. Mais je pense que passer par là pendant la saison va nous aider à avoir du succès ensuite ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.