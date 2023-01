Ja Morant a occupé l’espace médiatique ces dernières semaines en portant pour la première fois plusieurs coloris de sa prochaine chaussure signature, la J1. Le prochain joueur à l’honneur sur ce plan devrait être Jayson Tatum, dont la première chaussure signature a initialement été annoncée pour le mois de mars.

Une première image de ce à quoi pourrait ressembler la chaussure a été publiée sur le compte Instagram kicksvisionofficial. On une voit des couches de mesh en noir et rouge sur la tige, ainsi que les logos du joueur et du « Jumpman » en doré.

On attend d’en voir plus concernant la semelle intermédiaire et ses « fenêtres » d’aération et sa composition, puisqu’on pourrait assister à une combinaison Zoom Air- Formula 23, la dernière mousse concoctée par Jordan Brand pour la Luka 1.

(Via SneakerNews)

—

