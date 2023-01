Miami peut désormais changer le nom de la FTX Arena

L’effondrement spectaculaire et très rapide de FTX, une plateforme de trading des cryptomonnaies, a largement touché le monde du sport, puisque la société de Sam Bankman-Fried y avait largement investi.

FTX avait notamment signé un contrat de 19 ans (et 135 millions de dollars) avec le comté de Miami, afin d’apposer son nom sur la salle du Heat, devenue donc la FTX Arena. Elle ne le sera restée que quelques mois puisqu’un juge a accepté la demande du comté de rompre le contrat et de retirer le nom de la défunte société.

Toutes les références et publicités pour FTX vont désormais pouvoir être enlevées, alors que le comté de Miami doit désormais trouver un nouveau sponsor pour la salle, anciennement connue comme l’American Airlines Arena. En attendant, le Heat jouera à « The Arena ». Difficile de faire plus sobre.