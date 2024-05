Giannis Antetokounmpo, très peu de points mais pas de problème

Un match à sept points ou moins de Giannis Antetokounmpo est une rareté ces dernières années. Cela est arrivé deux fois, en avril 2021 et janvier 2017, mais avec des circonstances atténuantes : des blessures rapides, qui ont écourté les minutes de la star de Milwaukee.

Pour retrouver une trace d’un match complet avec aussi peu de points pour le « Greek Freak », il faut remonter à la saison 2015/2016. Ou plutôt, il fallait remonter car c’est désormais arrivé à nouveau, à Atlanta, avec une petite copie de seulement sept points donc, à 3/10 au shoot.

Le Grec a marqué quatre points en début de rencontre, avant de s’effacer au scoring et de ne rien forcer face à une défense des Hawks déterminée à le bloquer quand il tentait de pénétrer.

« Je pense qu’il nous a lancés en début de match », analyse Jrue Holiday pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « On marquait shoot à 3-pts sur shoot à 3-pts, il allait dans la raquette et il ressortait les ballons. Quand il fait ça, mélanger les pénétrations et les passes, en plus d’aller aux lancers-francs, il est virtuellement impossible à arrêter. »

« L’un des meilleurs matches de Giannis sans marquer »

Les Bucks ont écrasé le premier quart-temps avec 39 points et un superbe 9/14 à 3-pts. Dans ces douze minutes, outre ses quatre points, Giannis Antetokounmpo a distribué autant de passes décisives.

« Les gars étaient ouverts à 3-pts », constate-t-il. « Donc j’ai tenté de faire le juste choix. J’aime être agressif et aller près du panier, mais les gars étaient seuls. J’ai pu trouver des tirs à 3-pts dans les coins en faisant la bonne passe. Il faut regarder le jeu et il s’agit de faire le bon choix. Je n’hésite pas, je fais le bon choix. L’équipe a mis beaucoup de tirs et c’était nécessaire. Je devais faire autre chose pour avoir de l’impact sur le match. Je suis heureux d’avoir trouvé mes coéquipiers, d’avoir défendu, d’avoir pris des rebonds. »

Avec 10 passes décisives et 18 rebonds, le MVP 2019 et 2020 a effectivement très bien compensé son absence de poids au scoring, ce qu’il n’avait pas réussi à faire face aux Hornets quelques jours auparavant, où il avait compilé seulement 9 points et 4 rebonds, sans délivrer la moins offrande.

Dans le « money time », quand Milwaukee a fait la différence avec un 10-0, le « Greek Freak » a notamment trouvé Brook Lopez pour un panier primé, puis il a été chercher un rebond offensif, qu’il a transformé en passe pour un nouveau panier à 3-pts, de Jevon Carter cette fois.

« Je trouve que c’est l’un des meilleurs matches de Giannis sans marquer », assure même Mike Budenholzer. « Il a cru en ses coéquipiers et a fait un paquet de bonnes actions. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.