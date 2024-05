Les Wolves retombent (encore) dans leurs travers

La saison sinusoïdale de Minnesota se poursuit…

Alors qu’ils semblaient avoir retrouvé du poil de la bête avec quatre succès de rang (après une série noire de six défaites consécutives), les Wolves sont à nouveau retombés dans leurs travers cette nuit face à une équipe des Pistons qui était largement à leur portée (135-118).

Pour la deuxième fois en douze jours, les Wolves se sont ainsi fait avoir par les Pistons, à l’image de ce dunk de filou de Killian Hayes qui a réussi à échapper au contre de Rudy Gobert pour un crime franco-français.

Beaucoup trop permissifs défensivement, les joueurs de Chris Finch ont logiquement pris l’eau, laissant leur adversaire tourner à un indécent 60% de réussite, aux tirs et 53% à 3-points.

« On en a pris vingt contre les Pistons ! », a réagi un Austin Rivers frustré dans le Star Tribune. « Ils nous ont dominé lors des deux matchs. Je ne sais pas si on les a pris de haut, je ne sais pas. Ils ont simplement travaillé plus dur que nous. Et c’était tout le monde. On ne peut pas pointer du doigt qui que ce soit en particulier. »

« On doit défendre, on doit parler, on doit faire tout [mieux] »

Pourtant, tout avait bien commencé pour Minnesota qui a remporté le premier quart, menant même de 10 points en début de match. Mais ça, c’était avant le drame…

« Après ce premier passage, il y avait une équipe qui a tout bonnement joué plus dur que l’autre », abonde Rudy Gobert. « Ils ont mieux communiqué, ils ont couru plus vite, et ils ont été plus physiques que nous. Pourquoi ? C’est ce qu’on doit analyser et solutionner. »

En plus des cases énergie et effort ou encore de la défense sur l’homme, les Wolves ont manqué de cocher celle du troisième quart-temps, perdu 36-23, une de leurs nombreuses mauvaises habitudes à gommer.

« On doit défendre, on doit parler, on doit faire tout [mieux] », conclut Anthony Edwards, qui ne devait plus rejouer après la mi-temps à cause de sa hanche, mais qui a finalement tenu à revenir au jeu, en vain. « On est venu ici en s’attendant à ce qu’ils nous donnent le match [sur un plateau]. »

C’était évidemment la mauvaise attitude. Un nouveau faux-pas dans la saison chaotique de Minnesota…