Comme une délivrance pour Jonathan Isaac

Après plus deux ans et demi d’attente, soit exactement 892 jours, Jonathan Isaac a rejoué dans un match officiel, et c’était cette nuit en G-League dans la victoire du Lakeland Magic sur les Westchester Knicks (129-117). Pour cette grande reprise, il inscrit 15 points et prend 5 rebonds en 15 minutes.

« Je ne vais pas regarder ça de trop près parce que c’est mon premier match de retour » a réagi Jonathan Isaac. « Je suis content d’avoir réussi à mettre quelques tirs, mais c’était surtout pour ma condition physique. J’étais clairement fatigué, donc c’est quelque chose que je dois continuer à travailler pour avoir l’impact que je souhaite. »

Pas question donc de rejouer en NBA dans l’immédiat, et on imagine qu’il lui faudra un ou deux sorties de plus en G-League pour retrouver son souffle et ses jambes.

La bonne nouvelle, c’est qu’il a joué sans genouillère et c’est le signe qu’il n’y a pas d’appréhension. Une chose est sûre, c’est une étape importante par rapport à un simple cinq-contre-cinq à l’entraînement.

« Franchement, il n’y a rien de tel qu’un match », a-t-il ajouté. « On peut le rendre difficile avec les joueurs, les assistants et les entraîneurs, mais ce n’est pas pareil. Le fait d’aller sur le terrain, de sentir le parquet et de se laisser imprégner par l’ensemble, c’était vraiment bien. »

Maintenant que cette étape est franchie, il attend la suite, et ça passera par une discussion avec le staff.

« Premièrement, il s’agit de voir comment je me sens. Je vais en parler avec le staff. Je suis content d’avoir encaissé ce premier match. Que j’en joue un autre ou pas, en G-League, je suis déjà heureux d’aller de l’avant. Et si je joue à nouveau ici, je suis sûr que j’aurais plus de temps de jeu. On va l’augmenter, et voir où ça nous mène. »

Jonathan Isaac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ORL 27 20 37.9 34.8 76.0 0.6 3.1 3.7 0.7 1.8 1.2 1.0 1.1 5.4 2018-19 ORL 75 27 42.9 32.3 81.5 1.3 4.2 5.5 1.1 1.9 0.8 1.0 1.3 9.6 2019-20 ORL 34 29 47.0 34.0 77.9 1.7 5.1 6.8 1.4 2.4 1.6 1.4 2.3 11.9 2022-23 ORL 11 11 41.5 40.0 55.6 1.4 2.6 4.0 0.6 0.5 1.3 0.4 0.4 5.0 2023-24 ORL 58 16 51.0 37.5 72.0 1.3 3.2 4.5 0.5 1.1 0.7 0.5 1.2 6.8 Total 205 22 44.9 34.1 77.1 1.3 3.8 5.1 0.9 1.7 1.0 0.9 1.4 8.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.