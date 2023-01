Les Pacers perdent Tyrese Haliburton pour deux semaines

C’est en fin de troisième quart-temps face aux Knicks, mercredi soir, que Tyrese Haliburton s’est blessé au genou gauche. Sur une pénétration, le meneur des Pacers est visiblement mal retombé, perdant notamment sa chaussure droite et regagnant ensuite son banc en boitant.

Sa blessure ne sautait pas aux yeux au ralenti, mais elle avait été immédiatement confirmée par Rick Carlisle, qui donnait des nouvelles de son joueur dès la fin de la rencontre, perdue par Indiana.

« On va regarder ça de près, mais il a quitté le Madison Square Garden avec des béquilles », annonçait le coach à ESPN. « Donc je pense que l’on peut remettre en cause sa participation pour le match de vendredi et sans doute de samedi aussi. Mais qui sait ? »

Malheureusement pour Rick Carlisle et les Pacers, il n’y a pas eu de miracle après les examens complémentaires, car il leur faudra même se passer de Tyrese Haliburton pour quelques jours supplémentaires. Victime d’une contusion osseuse au genou gauche, et aussi victime d’une entorse du coude gauche, « Rese » sera ainsi réexaminé dans deux semaines par sa franchise…

Appelé à participer à son premier All-Star Game dans un mois, le meneur d’Indiana doit maintenant s’arrêter une quinzaine de jours, minimum, et son équipe tentera de ne pas (trop) chuter au classement sans lui, elle qui se classe actuellement dans le Top 8 de la conférence Est (23 victoires – 19 défaites).

Malgré les enjeux collectifs, aucun risque n’a donc été pris avec le meilleur élément d’Indy (20.2 points, 10.2 passes, 4.0 rebonds et 1.8 interception de moyenne cette saison), comme voulu par Rick Carlisle.

« Une des grandes qualités de Tyrese, c’est qu’il veut toujours jouer », poursuivait le coach des Pacers. « Ça aide notre culture d’équipe. J’espère que ça va aller, mais on ne va certainement pas le mettre en danger. »