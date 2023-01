Le MVP de la nuit | Jaylen Brown continue de grandir

« Probablement le meilleur duo de NBA« . C’est Luka Doncic qui parlait ainsi du tandem Jaylen Brown – Jayson Tatum et c’est difficile de lui donner tort lorsqu’on voit encore la performance des deux hommes contre les Pelicans.

Jayson Tatum compile ainsi 31 points (à 10/22 aux tirs), 10 rebonds et 4 passes décisives quand Jaylen Brown fait encore mieux avec 41 points (à 15/21 aux tirs) et 12 rebonds. L’arrière/ailier n’a pas distribué de passe décisive car il était en « mode attaque », imposant sa puissance et sa technique aux différents défenseurs de Louisiane qui se dressaient face à lui.

« Je ne crois pas que ce soit le meilleur niveau que vous verrez » assure toutefois Jaylen Brown après la rencontre, sur son duo avec Jayson Tatum, qui combine donc 72 points sur ce match. « Je pense vraiment qu’on peut atteindre d’autres limites dans le futur, et dans nos carrières. Ça fait simplement partie du processus. »

Pour Joe Mazzulla, les deux camarades ont en tout cas atteint la pleine maturité de leur association. « En arriver au point de sa carrière où on sait qu’on a besoin de l’autre, et qu’on a besoin de ses coéquipiers, c’est extrêmement puissant » explique ainsi le coach.

Alors qu’ils ont longtemps donné l’impression de jouer l’un à côté de l’autre, au lieu de jouer l’un avec l’autre, Jaylen Brown et Jayson Tatum maîtrisent désormais l’art du tango à deux. Et c’est forcément Boston qui en profite.

« Ils continuent de grandir sous nos yeux », conclut Al Horford. « Ce que nous avons fait l’année dernière et ce qu’ils ont fait l’année dernière en nous menant aux Finals, cela montre énormément de croissance de leur part… Maintenant, j’ai l’impression qu’ils jouent simplement au basket, en essayant de nous montrer la voie ».