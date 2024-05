Malgré la blessure de Kevin Durant, Brooklyn ne veut pas se chercher d’excuse

« Le train doit continuer à avancer ». La saison des troupes de Jacque Vaughn a pris une nouvelle tournure depuis dimanche et la rencontre à Miami marquée par la blessure au genou de Kevin Durant, absent sans doute pour au moins un mois. Sur une très bonne dynamique avec 18 victoires sur leurs 20 derniers matchs, les Nets vont maintenant devoir trouver un moyen de maintenir la cadence.

L’effectif a le potentiel pour réussir cette mission, avec des éléments comme Kyrie Irving, Ben Simmons, Seth Curry ou Joe Harris qui devront élever leur niveau de jeu. Pour Jacque Vaughn, le succès de Brooklyn sur le mois à venir passera par l’investissement de chacun sur tous les aspects du jeu.

« Nous allons devoir être meilleurs dans tous les détails qui augmentent ou diminuent vos marges. C’était déjà des points sur lesquels on insistait, mais ils sont plus importants maintenant, parce que Kevin n’est plus là pour mettre un tir et couvrir certaines de nos erreurs », a-t-il déclaré.

Si le coach a refusé de donner le nom du joueur qui allait remplacer numériquement Kevin Durant dans le cinq majeur, TJ Warren se place comme le favori pour assurer l’intérim.

La fin de match à Miami comme marche à suivre

Pour le reste, les Nets devraient à peu de choses près essayer de garder la même identité.

« Il n’y aura pas de grands changements, philosophiquement, dans la façon dont nous allons aborder cette épreuve. On ira probablement un peu plus vite, avec un peu plus de tirs à 3-points pour compenser les tirs à mi-distance de Kevin », a ajouté Jacque Vaughn. « Mais je ne veux pas entendre d’excuses. Je ne vais pas donner à ce groupe une chance de se trouver des excuses ».

Dès la fin du match à Miami, les Nets se préparaient à repartir au combat privés de leur leader.

La fin de partie en Floride, lorsque Brooklyn est revenu de -9 pour l’emporter sur le fil sans Kevin Durant, a montré la voie aux coéquipiers de Seth Curry,fFacteur X de cette fin de match.

« C’est le meilleur joueur du monde, et il n’est plus là, mais d’autres gars doivent élever leur niveau. On a déjà été dans cette position auparavant », a ajouté Nic Claxton. « Pas cette année, mais les années précédentes, donc ce sera à d’autres de monter au créneau et prendre un plus rôle plus important ».

Avant la réception de Boston ce soir pour le choc au sommet de la conférence Est, les Nets sont actuellement deuxièmes. Rendez-vous dans un mois pour voir s’ils auront limité la casse…