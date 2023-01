New Balance célèbre la signature de Tyrese Maxey avec une nouvelle TWO WXY 3

Tyrese Maxey est officiellement un joueur sponsorisé par New Balance depuis mercredi. Le meneur de jeu rejoint ainsi Kawhi Leonard, Zach LaVine ou encore Jamal Murray dans l’écurie de cette marque emblématique.

Pour fêter cette signature, New Balance a dévoilé un nouveau coloris de sa TWO WXY 3. On retrouve une tige en blanc et bleu dotée de finitions en rouge-bordeaux, sur le N, l’inscription « New Balance » ou sur les logos présents sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure bleue.

La sortie de ce coloris pourrait intervenir dès les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan Luka 1 Imaginarium. Conçue pour le numéro 77 des Mavericks, la première paire signature de Luka correspond aux athlète à la recherche de vitesse et d’efficacité. Livraison et retour offert.