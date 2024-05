Brook Lopez veut une prolongation de contrat et le trophée de défenseur de l’année

Signé en 2018 par les Bucks, Brook Lopez arrive tout doucement au bout d’un quinquennat réussi à Milwaukee. En cinq saisons, il s’est imposé comme un des meilleurs défenseurs de la ligue et un des pivots les plus dangereux à 3-pts. Surtout, il a remporté le titre en 2021.

Maintenant qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de cet exercice 2022/2023, le joueur qui aura 35 ans le 1er avril espère continuer l’aventure dans le Wisconsin.

« J’adore être ici », déclare-t-il à HoopsHype. « Je suis tellement reconnaissant aux Bucks de m’avoir offert cette chance de venir ici il y a cinq ans, d’avoir fait partie de quelque chose de spécial. Je ne m’imagine pas ailleurs. »

D’ici cet été, l’ancien de Brooklyn a un projet individuel en tête : décrocher le trophée de défenseur de l’année.

« C’est clairement un de mes buts. Évidemment, je suis d’abord un joueur qui pense à l’équipe et je veux qu’on gagne le titre. C’est ça le principal. Ce serait clairement une fierté personnelle de gagner ce trophée, et ça reste un objectif. »

Dans sa campagne pour être sacré, outre ses statistiques remarquables (meilleur contreur de la ligue avec Nic Claxton et alors que personne ne conteste plus de shoots, 17 de moyenne, que lui dans la ligue), Brook Lopez peut également compter sur le soutien de Giannis Antetokounmpo, qui a inscrit son nom à ce palmarès en 2020.

« D’après moi, et pareil pour Jrue Holiday sans doute, il est le défenseur de l’année, à 100%. Pas de doute », assure le Grec. « Il a 34 ans et c’est dingue le niveau qu’il a en ce moment. Il nous couvre et nous sauve sur chaque possession. Il contre beaucoup de tirs, conteste tout, est présent au rebond, et parfois, il se jette pour sauver un ballon. Voilà pourquoi il est si fort. Je suis bien content d’avoir des Brook et des Jrue à mes côtés et de ne pas jouer contre eux. »

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.