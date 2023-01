La Basketball Africa League organise un stage de détection à Paris !

La Basketball Africa League (BAL) a révélé la tenue d’un Combine à Paris pour les jeunes basketteurs qui envisagent de participer à la saison 2023 de la BAL, qui débutera le 11 mars à Dakar au Sénégal. Ce « stage de détection » qui se déroulera sur deux jours réunira 30 joueurs en provenance d’Afrique, d’Europe, des États-Unis et d’autres régions du monde, et se tiendra les 15 et 16 janvier au centre de basket indoor « The One Ball » à Paris.

Comme au Draft Combine, les joueurs seront soumis à des tests physiques et des séances d’entraînement spécifiques à chaque poste, à des matchs de 5 contre 5 joués devant des scouts, des entraîneurs et des dirigeants des 12 équipes qualifiées pour la prochaine saison.

Un évènement qui réunira du beau monde puisque Quin Snyder, ancien entraîneur du Jazz, sera chargé de d’encadrer l’évènement. Il sera épaulé par James Wade, qui avait conduit les Chicago Sky à leur premier titre de champion WNBA en 2021 en tant qu’entraîneur, Jean-Aimé Toupane, entraîneur de l’équipe de France féminine. Mais également Ed Davis (ancien joueur NBA), Lamine Kebe, entraîneur de l’équipe de France masculine des moins de 18 ans et Mehdy Mary, entraîneur adjoint de l’équipe de France masculine des moins de 20 ans.

À quelques jours du Paris Game, Amadou Gallo Fall, président de la BAL, sera bien évidemment présent. Il sera accompagné d’Anibal Manave, président de FIBA Africa et du conseil d’administration de la BAL. Ian Mahinmi et Ronny Turiaf sont eux aussi attendus sur place.

« Pour continuer à faire de la BAL une ligue professionnelle de basketball de classe mondiale, notre objectif est d’attirer les meilleurs talents de toute l’Afrique et du monde entier » a déclaré le président de la BAL. « Le deuxième Combine de la BAL permettra à nos équipes d’évaluer un plus large vivier de joueurs, notamment de la diaspora africaine, avant ce qui promet d’être une saison 2023 BAL ultra-compétitive ».

La saison 2023 de la BAL, qui sera la troisième édition se déroulera du 11 mars au 27 mai et réunira une nouvelle fois les 12 meilleurs clubs de 12 pays d’Afrique, qui s’affronteront lors de 38 matchs à Dakar (Sénégal), au Caire (Égypte) et à Kigali (Rwanda).