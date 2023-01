Nouveau look mais même domination pour Joel Embiid

Après une brève absence de trois matchs en raison d’une douleur au pied gauche, Joel Embiid a fait son retour hier face aux Pistons. Résultat : 36 points et 11 rebonds en seulement 24 minutes de jeu. Un temps de jeu suffisant pour se remettre en rythme et ainsi permettre aux siens de s’imposer facilement 147-116 face à Detroit.

« Nous ne voulions pas nous attarder » a lancé Embiid. « Je voulais m’assurer que nous étions tous ensemble, sur la même longueur d’onde, et que le match serait plié en trois quart-temps ».

Avec une nouvelle coupe de cheveux, Joel Embiid a fait un carnage dans le secteur intérieur des Pistons. Nerlens Noel et le reste de l’équipe adverse n’ont rien pu faire pour le contenir. Philadelphie a même compté jusqu’à 41 points d’avance, ce qui a permis au Camerounais de se reposer durant la totalité du 4e quart-temps.

Le retour idéal après une blessure qui l’avait déjà écarté des parquets plus tôt cette saison.

« Je me sens mieux que prévu » a-t-il déclaré sur son état de santé à la suite de cette victoire. « C’est la même blessure que j’avais eu plus tôt dans la saison en retombant sur le pied de quelqu’un. Donc vous devez juste la gérer et aller de l’avant essentiellement en fonction de vos sensations ».

La bonne formule pour Doc Rivers ?

Doc Rivers, de son côté, a forcément apprécié le retour à la compétition de son pivot All-Star.

« Il allait bien » a confirmé l’entraîneur. « Il était bon. Il a retrouvé sa vitesse. Je ne l’ai jamais vu courir aussi vite qu’au troisième quart-temps. Je pense qu’il savait qu’il lui restait environ trois minutes avant de sortir ».

Une victoire impressionnante d’un point de vue offensif avec un total de 147 points à 60.7% au tir. C’est la cinquième meilleure marque des Sixers depuis la fusion NBA/ABA en 1976/77. Forcément, avec Joel Embiid de retour, ils ont pu s’appuyer sur une forte domination intérieure avec notamment 82 points dans la peinture.

Et pour seulement la septième fois de la saison, Doc Rivers a pu aligner un cinq de départ composé de Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey, PJ Tucker et Tobias Harris.

« C’est un cinq de départ que nous sommes encore en train d’évaluer défensivement » a expliqué Doc Rivers. « Il est clair que c’est un bon cinq offensif. C’est juste que nous ne l’avons pas vu assez. Ils n’ont joué que six, sept, huit, neuf matchs d’affilée ensemble ».