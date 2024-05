Un contrat de dix jours pour Derrick Favors à Atlanta

Depuis qu’il avait été coupé par les Rockets avant le début de saison, on n’avait plus revu Derrick Favors. ESPN nous apprend que l’intérieur de 31 ans va s’engager avec les Hawks pour un contrat de dix jours.

Le troisième choix de la Draft 2010, né à Atlanta, sort de la pire saison de sa carrière avec le Thunder, où il tournait à 5.3 points et 4.7 rebonds de moyenne en 17 minutes.

Néanmoins, intérieur solide et d’expérience (790 matches de saison régulière), l’ancien du Jazz peut toujours rendre des services sur de courtes séquences. Et les Hawks l’ont peut-être signé pour avoir un élément de plus dans leur raquette pendant l’absence de Clint Capela, touché au mollet et qui n’a joué qu’un match depuis un mois.

Free agent center Derrick Favors is signing a 10-day deal with the Atlanta Hawks, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2023

Derrick Favors Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 * All Teams 78 20 51.7 0.0 59.5 2.2 3.1 5.3 0.5 3.2 0.4 1.0 0.9 6.8 2010-11 * NJN 56 20 51.1 0.0 61.2 2.3 3.1 5.3 0.4 3.3 0.3 1.0 0.7 6.3 2010-11 * UTH 22 20 52.9 0.0 56.1 2.1 3.2 5.2 0.8 2.9 0.5 1.0 1.2 8.2 2011-12 UTH 65 21 49.9 0.0 64.9 2.4 4.1 6.5 0.7 2.2 0.6 1.6 1.0 8.8 2012-13 UTH 77 23 48.2 0.0 68.8 2.4 4.7 7.1 1.0 3.2 0.9 1.7 1.7 9.4 2013-14 UTH 73 30 52.2 0.0 66.9 2.7 6.0 8.7 1.3 3.2 1.0 1.8 1.5 13.3 2014-15 UTH 74 31 52.5 16.7 66.9 2.7 5.6 8.2 1.5 2.8 0.8 1.6 1.7 16.0 2015-16 UTH 62 32 51.5 0.0 70.9 2.7 5.4 8.1 1.5 2.4 1.2 1.7 1.5 16.4 2016-17 UTH 50 24 48.7 30.0 61.5 1.8 4.3 6.1 1.1 2.1 0.9 1.2 0.8 9.5 2017-18 UTH 77 28 56.3 22.2 65.1 2.6 4.6 7.2 1.3 2.1 0.7 1.1 1.1 12.3 2018-19 UTH 76 23 58.6 21.8 67.5 2.7 4.6 7.4 1.2 2.1 0.7 1.1 1.4 11.8 2019-20 NOP 51 24 61.7 14.3 56.3 3.2 6.6 9.8 1.6 2.1 0.6 1.1 0.9 9.0 2020-21 UTH 68 15 63.8 0.0 73.8 2.0 3.5 5.5 0.7 2.1 0.5 0.5 1.0 5.4 2021-22 OKC 39 17 51.6 12.5 64.0 1.5 3.2 4.7 0.6 1.6 0.4 0.2 0.3 5.3 Total 790 24 53.4 19.8 66.3 2.5 4.7 7.1 1.1 2.5 0.7 1.3 1.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.