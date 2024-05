Avec 23 lancers-francs de Jimmy Butler, le Heat s’empare d’un vieux record NBA

Sur son dernier lancer-franc, celui de la victoire face au Thunder, ses genoux se sont pliés vers l’avant. Le signe de la fatigue. Il faut dire que Jimmy Butler a puisé très loin au fond de lui-même pour aller chercher ce « and-one », et ainsi offrir la victoire aux siens (112-111). Maladroit (6 sur 17 aux tirs), l’arrière All-Star a compensé par un sans-faute aux lancers-francs : 23 sur 23 ! Dans son sillage, le Heat signe même un record NBA avec un parfait 40 sur 40 sur la ligne. Dans une victoire d’un petit point, c’était indispensable.

« C’était juste un mardi comme les autres pour le Heat » ironise Erik Spoelstra à propos de ce record et de cette victoire à l’arraché. « Je pense que c’est là qu’on se sent le plus normal, lorsque tout peut arriver. Il y a eu quelques ascenseurs émotionnels, mais j’ai trouvé qu’on avait répondu comme il fallait. »

L’ancien record datait de 1982, et il était la propriété du Jazz avec un 39 sur 39 aux lancers-francs.

À un lancer du record de James Harden et Dirk Nowitzki

Sur le plan individuel, pas de record NBA pour Jimmy Butler puisque deux joueurs avaient fait mieux dans l’histoire. Il s’agit de Dirk Nowitzki en 2011 et de James Harden en 2019 avec un 24/24 aux lancers-francs. Jimmy Butler vient se placer juste derrière eux, à égalité avec Dominique Wilkins, auteur aussi d’un 23/23 aux lancers-francs en 1992.

« On a gagné, et c’était un effort collectif complet. Je suis fier de mes gars » a-t-il réagi. « On a fait tout ce qu’on pouvait pour gagner. J’espère que mes gars seront rétablis, qu’on puisse être compétitifs ».

Pour Erik Spoelstra, Jimmy Butler a montré l’exemple, et il a été récompensé : « J’ai adoré son agressivité. Il a attaqué sans relâche. Mais vraiment sans relâche. Il a juste essayé de trouver un moyen d’aller au cercle. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.