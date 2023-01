Stats & Highlights | Toronto enchaîne, un record NBA pour Miami

Les Raptors ont attendu le dernier quart-temps pour dominer les Hornets, mais la victoire est là, notamment parce que les Canadiens ont inscrit vingt paniers à 3-pts, leur record de saison. Ils signent un deuxième succès de suite.

Pour Miami, la soirée fut encore plus difficile avec seulement sept joueurs (huit au départ, mais Dewayne Dedmon a rapidement été expulsé) pour lutter face au Thunder. Jimmy Butler et sa bande s’en sortent de justesse et signent un record NBA avec un parfait 40/40 aux lancers-francs.

Toronto – Charlotte : 132-120

Malgré vingt paniers primés inscrits, leur nouveau record de saison, les Raptors ont dû attendre le dernier quart-temps pour faire la différence face aux Hornets.

La faute à une défense peu efficace, car outre les shoots à 3-pts, avec 18 rebonds offensifs et 20 points sur seconde chance, les Canadiens avaient clairement mis les ingrédients offensifs pour l’emporter.

Dans le dernier acte donc, LaMelo Ball ramène Charlotte à un point. O.G. Anunoby répond avec deux paniers primés d’affilée, Fred VanVleet l’imite avec un autre shoot à 3-pts et Toronto fait l’écart, pour gagner une deuxième partie de suite. Maintenant, il faut réussir la passe de trois, ce qui n’a pas encore été fait cette saison…

Miami – Oklahoma City : 112-111

Quatre absents de marque (Tyler Herro, Bam Adebayo, Kyle Lowry et Caleb Martin), seulement huit joueurs sur la feuille et un Dewayne Dedmon rapidement expulsé après une embrouille avec sa propre équipe : les conditions n’étaient pas idéales à Miami pour gagner ce match. Une chose a été parfaite en revanche : la réussite aux lancers-francs avec un 40/40, qui devient le nouveau record NBA.

Le Thunder prend l’avantage en dernier quart-temps, avec un 6-0 pour commencer. Le Heat réagit, notamment en accumulant les points sur la ligne, et termine la partie avec un 6-0. C’est Jimmy Butler qui marque le dernier lancer-franc, celui de la victoire et du record. Pas de troisième victoire de suite pour Oklahoma City.