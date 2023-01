Derrick Rose, sponsor de l’équipe du Sénégal !

Au mois d’août dernier, à l’invitation de Gorgui Dieng, Derrick Rose s’était rendu au Sénégal pour assister et participer au camp d’entraînement de l’équipe nationale qui préparait une fenêtre de rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2023. Cinq mois plus tard, cette prise de contact prend une toute autre tournure puisque la Fédération annonce qu’elle a signé un partenariat avec Adidas et la collection Derrick Rose comme nouvel équipementier.

C’est la première fois que la marque allemande équipe une fédération africaine de basket-ball. « La Fédération sénégalaise de Basket-Ball salue l’engagement du joueur de la NBA Derrick Rose dans la conclusion de ce partenariat à la suite de sa visite au Sénégal sur invitation de Gorgui Sy Dieng. Elle félicite également M. Makhtar NDIAYE, ancien joueur de l’équipe de nationale et actuel conseiller personnel du Président de la FSBB qui a piloté avec brio ce dossier « , peut-on lire dans le communiqué.

Sur chaque maillot, on trouvera le logo de Derrick Rose, et le Sénégal portera ses nouvelles tenues fin janvier pour la prochaine fenêtre internationale.