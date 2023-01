Grignoter le chronomètre réussit aussi aux Pacers

« Je ne vais pas en parler. Les raisons de le faire sont évidentes. Parler de stratégie interne n’est pas une bonne idée. » Rick Carlisle ne s’étendra pas sur une stratégie de plus en plus répandue dans la ligue et dont ses Pacers se servent aussi : grignoter le chronomètre bien avant le « money-time ».

Cette tactique était historiquement utilisée par les équipes à la traîne au score qui, en tardant à déclencher la possession des 24 secondes, visaient à ne pas « gâcher » le temps de la remontée du ballon vers la moitié adverse, dans l’espoir d’optimiser leurs chances de retour.

Désormais, ce drôle de petit jeu, dont les Celtics sont devenus maîtres cette saison, est utilisé dans l’autre sens : une formation en tête peut grappiller des secondes pour limiter le temps de jeu dont l’adversaire pourrait bénéficier pour revenir.

On rappelle que lorsque le ballon est remis en jeu, après un panier encaissé ou une sortie, le chronomètre des 24 secondes ne démarre que lorsqu’un joueur touche le ballon. Idem pour le décompte des huit secondes dont dispose une équipe pour franchir la ligne médiane. En revanche, l’horloge du match, elle, continue à tourner, sauf coup de sifflet, jusqu’à la dernière minute des premier, deuxième et troisième quarts-temps, et jusqu’aux deux dernières minutes du quatrième.

C’est ce qui a donné lieu à cette récente séquence complètement improbable où Ja Morant, qui utilise aussi beaucoup cette « ruse », a fait écouler… 30 secondes de jeu, face à une « incroyablement indisciplinée » équipe de Charlotte comme le dit le commentateur, avant que Terry Rozier n’intervienne pour le pousser à démarrer la possession. Pour info, cette action s’est jouée en fin de troisième quart-temps alors que les Grizzlies comptaient déjà près de 30 points d’avance…

Le moindre avantage est bon à prendre

Sportive ou non, cette tendance n’a pas l’air de gêner certaines formations qui ne font que profiter des règles en place. « On essaie de faire tout ce qui est possible pour gagner des matchs. S’il y a un moyen d’obtenir le moindre avantage avec la façon dont on se brosse les dents le matin, on va l’essayer », formule carrément Carlisle dont l’équipe serait l’une de celles qui profitent le plus de cette stratégie.

Ce choix est également lié au type de jeu pratiqué par les Pacers et à la réponse apportée par leurs adversaires. Avec 19 points inscrits en moyenne, Indiana est l’équipe qui marque le plus en contre-attaque. Autrement dit l’équipe d’en face aura plus naturellement tendance à se replier très vite, avec cinq défenseurs dans sa moitié de terrain, plutôt que d’aller presser tout terrain Tyrese Haliburton et les autres. Ce phénomène facilitant ainsi la possibilité de manger le chrono.

« C’est logique dans le déroulement d’un match. Surtout s’il faut de toute façon remonter le ballon, autant le laisser rouler. Les équipes adverses ne me prennent pas vraiment tout terrain. Ils doivent respecter ma capacité à passer les joueurs ainsi que notre puissance de feu en transition. Ils ne me prennent pas vraiment, alors essayons de faire rouler la balle, faire tourner le chrono, je crois que c’est important », juge le second meilleur passeur de la ligue.

Son remplaçant, T.J. McConnell, assure que l’un des assistants de l’équipe, Mike Weinar, a mis le point là-dessus. Les Pacers ne devraient donc pas s’en priver à l’avenir. « S’ils ne nous mettent pas la pression et ne nous obligent pas à ramasser le ballon, on doit continuer à en profiter. Lorsque nos adversaires essaient de nous ralentir en raison de notre vitesse et qu’elles imposent du jeu demi-terrain, il est important pour nous de gagner le plus de temps possible sur le chronomètre », assure McConnell.