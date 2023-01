Programme TV | Les 19 matches de la semaine sur BeIN Sports

Le mois de janvier se poursuit sur un joli rythme sur les antennes de BeIN Sports, dont les abonnés pourront encore une fois profiter d’un programme de choix en basket, avec 19 rencontres au programme : 15 en NBA, 2 en NCAA et 2 en Betclic Élite.

Après Boulogne-Levallois/ASVEL, Wizards/Pelicans et Nuggets/Lakers de lundi soir, vous pourrez suivre, entre autres, le potentiel retour à la compétition de Stephen Curry face aux Suns ; les retrouvailles entre les Clippers et Luka Doncic, ainsi que celles entre les Clippers (encore) et les Nuggets, les Hawks et les Bucks, mais aussi le Heat et les Bucks (encore).

Sans oublier le duel entre LeBron James et Luka Doncic, la nouvelle sortie de Victor Wembanyama en Betclic Élite, ou le dernier match des Bulls avant qu’ils ne s’envolent pour la France…

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, juste avant l’émission NBA Extra.

Toutes les rencontres sur les canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO.

MARDI 10 JANVIER

Virginia — North Carolina, à 03h00 (BeIN Sports Max 5)

Golden State — Phoenix, à 04h00 (BeIN Sports 1)

L.A. Clippers — Dallas, à 04h30 (BeIN Sports Max 4)

MERCREDI 11 JANVIER

Virginia — North Carolina, à 14h30 (BeIN Sports 1)

Atlanta — Milwaukee, à 01h30 (BeIN Sports 1)

New York — Indiana, à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 12 JANVIER

Philadelphie — Oklahoma City, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

L.A. Lakers — Dallas, à 04h00 (BeIN Sports 1)

Portland — Cleveland, à 04h00 (BeIN Sports Max 4)

VENDREDI 13 JANVIER

Indiana — Atlanta, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

L.A. Clippers — Denver, à 04h00 (BeIN Sports 1)

SAMEDI 14 JANVIER

Tennessee — Kentucky, à 18h00 (BeIN Sports Max 10)

Miami — Milwaukee, à 19h00 (BeIN Sports Max 5)

Utah — Philadelphie, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)

DIMANCHE 15 JANVIER

Dijon — Boulogne-Levallois, à 19h00 (BeIN Sports 3)

Chicago — Golden State, à 21h00 (BeIN Sports 3)

Portland — Dallas, à 03h00 (BeIN Sports Max 4)