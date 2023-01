Tim Hardaway Jr. dans le viseur des Cavaliers ?

Leur bon saison début de saison ne semble pas les rassasier. Selon Chris Fedor de Cleveland.com, les Cavaliers, 4e de leur conférence (26 victoires – 15 défaites), garderaient un œil sur Tim Hardaway Jr., le coéquipier de Luka Doncic en train de se refaire un début de santé avec les Mavs.

Dans l’ensemble, sa production statistique est très loin de son meilleur passage chez les Knicks, il y a quelques années. Ses 14 points et 38% de réussite sont d’ailleurs sa pire année depuis son arrivée dans le Texas au cours de la saison 2018-2019. L’arrière shooteur a toutefois récupéré une place de titulaire auprès de Jason Kidd depuis fin novembre, et ça va mieux depuis : 16,5 points de moyenne (43% aux tirs, dont 40,5% à 3-points).

Voilà qui pourrait donner des idées à des Cavs qui ne manquent pas de monde sur les lignes arrières mais n’ont pas de grands spécialistes du tir extérieur. Sans compter Dean Wade (41%) qui a manqué la moitié des matchs, Donovan Mitchell et Darius Garland sont les plus gros artilleurs avec environ 40% de réussite. Ces deux-là tirent ainsi Cleveland vers le haut au classement des équipes les plus adroites (36,5% – 11e place).

S’offrir Tim Hardaway Jr n’est dans tous les cas pas le plus simple puisqu’il touche actuellement 19,6 millions de dollars – le même niveau de rémunération que Caris LeVert notamment – et que son contrat comprend encore deux années à un tarif dégressif.

Selon Chris Fedor, si les Cavs en avaient le choix, cela se jouerait entre le shooteur des Mavs et un joueur très convoité de la côte Est, Bojan Bogdanovic, dont les Pistons ne seraient pas vendeurs.