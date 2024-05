Avec leur calendrier chargé, les Pistons ont le capot qui fume

Battus pour la troisième fois sur leurs quatre derniers matchs, les Pistons sont à nouveau en train de piquer du nez dans les tréfonds de la conférence Est, bons derniers avec seulement 11 victoires pour 32 défaites.

C’est lié à plusieurs facteurs. D’abord, le grand classique : les blessés, dont Cade Cunningham pour la saison, Marvin Bagley III en ce moment en plus du rookie Jalen Duren. Une autre raison majeure de leur nouvelle saison galère est leur inexpérience avec un effectif qui compte pas moins de douze joueurs sous les 25 ans.

Mais le calendrier joue également un rôle prépondérant, et pas qu’un peu, avec le plus chargé de la Ligue sur ces 43 premiers matchs, riche de 24 matchs en déplacement et neuf back-to-back (sur treize pour toute la saison) !

Cela s’explique facilement. Comme les Pistons viennent jouer à Paris – ce sera leur seul match en huit jours – dans dix jours, ils ont dû enchaîner les rencontres en amont pour compenser.

« Notre voyage a été horrible », pestait Dwane Casey avant le match de dimanche face à Philly. « Ce n’est pas une excuse mais voyager jusqu’à San Antonio, puis de rentrer dans la nuit avant d’avoir un match en début d’après-midi, à 15h. L’ordinateur n’a pas été très sympa avec nous avec ce calendrier-là ! »

Des Pistons cramés

Dernier exemple en date ce weekend : après un entraînement annulé jeudi dernier pour se reposer du décalage horaire accumulé lors d’un « road trip » qui les a notamment menés à Minneapolis et Portland, les Pistons sont arrivés à Détroit en provenance de San Antonio à 4h du matin, samedi. Ils se sont ensuite retrouvés pour un « walkthrough » [une séance de révisions du plan de jeu et des systèmes, en « marchant »] hier, dimanche, avant le match qui était en début d’après midi, heure locale.

Comme en attestent leurs 22 balles perdues dans un match où ils seront largués plusieurs fois au-dessus de la vingtaine, les jeunes Pistons semblent clairement sur les rotules.

« Je ne sais pas si on va s’entraîner parce qu’on a un autre match mardi, puis un back-to-back ! », constate Dwane Casey dans le Detroit Free Press. « On a déjà des blessés. On va travailler sur certaines situations en défense, sur la vidéo. Ça ne va pas être un entraînement de deux heures parce qu’on doit gérer le calendrier du point de vue physique. Ça devient difficile pour nous, on doit être intelligent avec notre énergie. »

Le bout du tunnel approche cependant pour la jeune troupe du Michigan. À part pour un ultime (court) déplacement ce mercredi à Philadelphie pour une revanche, et deux matchs en deux soirs le 14 et le 15 janvier, Detroit va rester à la maison jusqu’à sa « semaine de vacances » à Paris. Ouf !