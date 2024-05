« Obnubilé » par le All-Star weekend, Georges Niang espère y être convié cette année

Samedi prochain, les 76ers effectuent leur seul voyage de la saison dans l’Utah. Le mois suivant, au moins un membre de l’équipe (Joel Embiid) devrait être convié à revenir à Salt Lake City pour participer au All-Star Game. Georges Niang aimerait bien être du voyage avec le pivot.

« Ce serait extrêmement cool de retourner là-bas et de prendre part au ‘All-Star Weekend’, même si c’était n’importe où ailleurs. Mais évidemment, le fait de lier ces deux éléments ensemble serait plutôt cool », affiche le shooteur, en référence à son passage de quatre ans avec le Jazz (2018-2021).

Non pas que celui-ci ait la moindre chance d’être invité au match des étoiles. Le concours de tirs à 3-points, en revanche, semble clairement à sa portée. Cette saison, il affiche un très bon 42% derrière l’arc avec près de six tentatives par match. Bien parti pour signer sa… cinquième année de suite à 40% de réussite ou plus, il occupe ainsi la 14e place d’un classement des shooteurs les plus adroits, dominé par Damion Lee (48%).

Candidat légitime donc, il est conscient que la concurrence en la matière est rude. D’autant qu’à l’exception de quelques shooteurs superstars comme Stephen Curry, ce concours peut mettre la lumière sur des « roles players », nombreux au sommet du classement (Kentavious Caldwell-Pope, Luke Kennard, Alec Burks…).

« Dans les coulisses, je suis sûr que les agents ou l’équipe font des choses comme ça (pour influencer sur la sélection des joueurs). Honnêtement, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire, mais je ne suis pas sûr de ce qui s’y passe. Il faut rentrer des tirs, donc c’est la seule chose sur laquelle je me concentre », poursuit Georges Niang, auteur de sa meilleure saison en carrière (près de 10 points) alors que son contrat à 3.5 millions de dollars cette année expire à la fin de la saison.

Une telle convocation serait une consécration pour lui qui dit avoir « toujours été obnubilé par le All-Star weekend. Que ce soit en regardant Rashard Lewis à l’époque, Steph Curry… J’ai grandi en étant originaire de Boston, alors j’ai vu Larry Bird à l’œuvre. […] Si jamais j’ai la chance d’y participer, ce serait un honneur. »

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 Total 465 17 44.1 39.7 86.6 0.3 2.1 2.3 0.9 1.7 0.3 0.6 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.