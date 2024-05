Pour fêter sa sélection au Slam Dunk Contest, Kenyon Martin Jr. réalise le « hat trick » avec un alley-oop, une claquette dunk et un dunk dans le trafic. Il devance les actions les plus « clutch » de la nuit comme le contre de Myles Turner et le panier de la gagne de Royce O’Neale face au Heat.

A voir aussi le « poster dunk » de Bam Adebayo qui s’envole au-dessus de Joe Harris ou encore la passe aveugle de Tyrese Haliburton.