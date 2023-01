Jayson Tatum veut voir Robert Williams III davantage sur le terrain

« C’était marrant. Il a été sorti à 7-8 minutes de la fin. Et donc je lui ai demandé : ‘Tu es toujours sous restriction de minutes ?’, il m’a répondu : ‘Non’. J’ai dit : ‘Très bien, alors ramène ton cul sur le terrain’ ».

Jayson Tatum n’est pas passé par quatre chemins pour évoquer l’importance de Robert Williams III, encore utilisé avec parcimonie depuis son retour de blessure il y a trois semaines, dans le dispositif des Celtics.

Pour l’heure, rien ne presse le staff de Boston à le faire jouer davantage, les Celtics possédant le meilleur bilan de la ligue. Depuis son retour, l’imposant pivot oscille donc entre 14 et 22 minutes. Il a même été laissé au repos la semaine passée dans la défaite face à Oklahoma City afin que son genou ne soit pas trop sollicité. Autant dire que la franchise du Massachusetts prend ses précautions ! Et ça commence à titiller Jayson Tatum…

« Qu’il commence ou qu’il sorte du banc, je veux qu’il soit sur le terrain. Qu’il soit en bonne santé bien sûr, mais je veux être avec lui sur le terrain, en même temps, autant que possible », a-t-il lâché. « Je suis un titulaire, donc j’aimerais que Rob commence. Mais il fera ce qui est le mieux pour l’équipe. Juste, si je peux être sur le terrain avec lui autant que possible, je pense que cela nous rend meilleurs ».

Une arme supplémentaire pour Boston

Il faut dire que Robert Williams III avait fait un sacré chantier pour débuter le quatrième quart-temps samedi face aux Spurs, et qu’il a encore été précieux dans le « money-time » lorsqu’il est revenu avec un alley-oop sur un service de Derrick White puis en prenant le rebond défensif qui a sécurisé le gain du match.

« Rob est spécial », a ajouté Jayson Tatum. « Il n’y a pas beaucoup de personnes dans la ligue qui peuvent faire les choses qu’il peut faire. Affecter le jeu comme il le fait. Au fur et à mesure que son endurance s’améliore et qu’il joue plus de matchs, il va faire plus d’actions comme ça. Nous serons une meilleure équipe grâce à ça ».

Il y a fort à parier que le principal intéressé aspirerait à jouer plus. D’un autre côté, il ne peut que comprendre la stratégie de son staff dans le contexte actuel.

« Bien sûr », a-t-il lancé lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait jouer davantage. « Mais je suis prêt, prêt à tout. Bien sûr, la franchise essaie de faire attention, de prendre des décisions intelligentes. Et si les autres jouent bien, tout va bien. Que ce soit pour jouer 12 minutes ou 30, je suis là (…). J’aime jouer tout simplement. En sortie de banc, j’ai le sentiment d’avoir été en mesure d’être décisif dans ce dont on avait besoin, maintenir l’énergie ».