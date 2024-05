Giannis Antetokounmpo : « Il n’y a aucune raison de paniquer »

Y a-t-il péril dans la demeure à Milwaukee ? La défaite surprise concédée à domicile face à Charlotte (109-138) a de quoi inquiéter, d’autant plus que les Bucks avaient perdu cinq de leurs huit matchs précédents.

Avant de commencer à céder à la panique, Giannis Antetokounmpo a tenu à remettre les choses à plat. Pour lui, il n’y a « aucune raison de paniquer », ne serait-ce qu’au regard du bilan de son équipe (25 victoires – 14 défaites) et alors que son principal lieutenant, Khris Middleton, n’a joué que sept matchs sur la première partie de saison.

« Même si on a perdu quelques matchs, on est toujours deuxièmes ou troisièmes à l’Est. Il n’y a aucune raison de paniquer, mais il y a simplement besoin d’un sentiment d’urgence, dans notre façon de nous entraîner, d’exécuter le jeu. Mais on a une chance, donc tant qu’on progresse chaque jour, nous aurons une chance d’être forts au moment où ça compte le plus », a-t-il déclaré.

Pleine confiance en ses troupes

Ce qui est le plus étonnant sur les dernières semaines de compétition, c’est que lorsque les Bucks perdent, ils ne font pas semblant : -29 face à Charlotte, -21 face à Boston, -18 face à Brooklyn, ou encore -41 face à Memphis, le tout en moins de trois semaines ! Inquiétant, mais pas de là à tout remettre en cause pour Giannis Antetokounmpo

« Il est évident que qu’on doit être meilleurs et qu’on le sera, car je crois au groupe qu’on a. Et, pour aller de l’avant, on va essayer d’être meilleurs, plus pressants. Peu importe qui nous jouons, on va y aller pour se battre. Je ne pense pas que notre niveau d’effort était faible hier soir. Notre effort était élevé. Il n’y a aucune raison pour que je raye tout et que je dise : ‘On est nuls et la saison est terminée’. Non, non. Cette saison va commencer. C’est encore long. Nous sommes en janvier. Il reste 5-6 mois de plus dans la compétition, et ça va aller pour nous ».

Le leader des Bucks en a profité pour rappeler qu’il n’échangerait son groupe actuel pour rien au monde.

« Je crois que lorsque tout le monde va s’acclimater et que chacun va connaître son rôle, lorsque Joe Ingles se sentira bien et sera à la création à nouveau, quand Khris va redevenir le tueur qu’il est, et que Jrue (Holiday) sera de retour, on va jouer, courir, s’amuser, tout va rentrer dans l’ordre », a-t-il assuré. « Je vais à la guerre avec eux. N’importe quel jour, je tente ma chance avec ces gars-là. N’importe quel jour. Ce qui arrivera arrivera. Je suis fier du groupe qu’on a, on doit juste être meilleurs. Je crois que je connais mes coéquipiers et ils le comprennent. Et on va progresser. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne va pas encore subir une défaite de 30 points. Ça va probablement arriver. Mais on fera de notre mieux pour l’éviter ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.