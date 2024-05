La Cosmic Unity 2 repart pour un tour

La deuxième édition de la Cosmic Unity, réalisée dans le cadre de la campagne « Move to Zero » visant à réduire son impact environnemental, connaît une nouvelle jeunesse avec l’apparition de nouveaux coloris comme cette version « Blackout », habilement parée de noir et blanc.

La tige noire est mouchetée de blanc. Le blanc ressort également sur la semelle intermédiaire et les contours du « Swoosh », apparaissant pour sa part dans un léger marbré. La paire est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.

(Via KicksOnFire)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Zoom Freak 4 Etched in Stone. Au cœur de sa conception, des changements de direction rapides et une adhérence multidirectionnelle pour des euro-step puissants. Son principal détail ? Le Swoosh de la chaussure, empreint d’une citation inspirante.