Lauri Markkanen avait un message pour les Bulls

Les Bulls ont remporté le match mais Lauri Markkanen avait clairement un message à faire passer à son ancien club. À coups de gros dunks, dont un énorme poster sur Nikola Vucevic, le Finlandais s’est fait entendre !

« Je lui ai parlé avant le match » confirme Zach LaVine. « Il voulait envoyer un message. Mais ses dunks… J’ai dû lui dire de se calmer un peu dans la première mi-temps. Parce que ça n’aidait personne. »

Le « Finnisher » ne l’a pas vraiment écouté puisque c’est après la mi-temps qu’il est monté sur le pivot monténégrin de l’Illinois, pour finir avec 28 points à 12/20 au tir.

« Je suis extrêmement heureux pour Lauri » assure toutefois l’arrière des Bulls. « Du type de joueur qu’il est et qu’il est devenu, de l’agressivité qu’il affiche. Il est totalement un All-Star pour moi, il a mon vote. »

Pas de regrets pour Billy Donovan

Si Lauri Markkanen a joué quatre ans à Chicago, Billy Donovan ne l’a entraîné qu’une seule saison, la dernière. Celle où le Finlandais n’a pas été prolongé, puis a été poussé sur le banc par l’arrivée de Nikola Vucevic…

« J’ai toujours été un grand fan de Lauri, même si je ne l’ai côtoyé que pendant une courte période. J’ai toujours pensé qu’il avait énormément de qualités, de la taille, et que c’était un joueur intelligent » décrit le technicien. « Il pouvait faire beaucoup de choses. Les gars s’améliorent au fil de leurs expériences. Il est devenu plus fort, il est probablement plus confiant, plus à l’aise, et il joue évidemment très bien à l’heure actuelle. »

Boosté par son bel Euro, et son utilisation par Will Hardy, qui l’utilise davantage en mouvement, Lauri Markkanen a ainsi explosé cette saison. Mais Billy Donovan n’a pas vraiment de regrets.

« Non, parce que tout le monde a sa propre période de croissance. Tout le monde évolue d’une façon différente, tout le monde traverse ça différemment. Pour (Luka) Doncic, (Jayson) Tatum et certains gars comme ça, ça arrive dès leur arrivée dans la ligue. Des joueurs comme Donovan Mitchell, il s’agissait de joueurs d’impact tout de suite. Mais si vous regardez un large éventail de joueurs, que vous observez leur trajectoire et leur courbe de progression pour devenir de très grands joueurs, la chronologie est différente pour tout le monde. »