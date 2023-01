Nic Claxton : « Je sens que je peux encore être meilleur »

Si la bonne première partie de saison de Nic Claxton n’est pas une surprise, on peut souligner son apport grandissant au sein des Nets, tant en défense avec sa moyenne effrayante au contre, qu’en attaque, où il continue de développer sa palette en plus d’être régulièrement mis en valeur par Kevin Durant sur « pick-and-roll ».

Son début d’exercice 2022/23 a visiblement été aussi apprécié par les fans qui l’ont nommé dans le Top 10 des joueurs dans le « frontcourt » à l’Est pour participer au prochain All-Star Game. De quoi le motiver encore davantage.

« Oui, ça a été une surprise pour moi », a-t-il déclaré suite au premier retour des votes pour le All-Star Game. « C’est vraiment quelque chose d’important. Mais ça vous donne surtout envie de grimper encore plus haut sur cette liste. Donc je dois juste m’accrocher et continuer à faire ce que je fais. Je sens que je peux encore être meilleur, plus régulier. Je peux produire encore plus quand je suis sur le terrain. Donc je ne me repose pas sur mes lauriers. C’est bien que mon nom soit sur cette liste, mais j’ai encore beaucoup de travail à faire ».

23 contres en cinq matchs…

Vendredi soir, dans la victoire face aux Pelicans (108-102), Nic Claxton s’est encore distingué par sa polyvalence, avec un penchant pour le contre en ce moment puisqu’avec ses 9 points, 9 rebonds et 4 passes décisives, il a encore distribué 5 contres. Sur ses cinq derniers matchs, il en est à 23 !

Au côtés de Kyrie Irving, Kevin Durant, puis maintenant Ben Simmons, le pivot de 23 ans a réussi à s’affirmer davantage dans son rôle. Un tour de force souligné par KD.

« Il a toujours été confiant et désireux de progresser », a indiqué KD. « Je pense que lorsque l’opportunité rencontre une bonne préparation, tu deviens un bon joueur. Ces dernières années, il a essayé de trouver son rôle autour de Kyrie, moi, James Harden, et maintenant Ben Simmons. Être le point de fixation que nous attendons qu’il soit, c’est une transition difficile de la part d’un jeune gars qui sort de l’université et arrive dans une équipe qui essaie d’aller loin en playoffs. Tu dois être notre point d’ancrage. Il a beaucoup fait dans son rôle, à couper derrière les défenses, switcher, protéger le cercle, prendre des rebonds. Il a fait beaucoup pour nous ».

Prochain test de taille dès ce soir pour Nic Claxton face au Heat d’un Bam Adebayo également en grande forme.