Tyrese Maxey retrouve progressivement le rythme

Il n’aura manqué que la victoire vendredi soir pour célébrer le retour en forme de Tyrese Maxey. Face aux Bulls, l’arrière des Sixers a retrouvé ses standards d’avant-blessure avec 26 points à 5/7 à 3-points et 6 passes.

Après trois premières sorties à 9, 12 et 17 points, le numéro 0 des Sixers semble avoir retrouvé son peps.

« Ça fait une grosse différence », a-t-il lancé. « J’avais oublié à quel point c’était dur de jouer en NBA. Je veux dire, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Donc ça a été extrêmement dur de retrouver le rythme, retrouver mes positions de tir, parce que les gars en face sont vraiment bons. Je crois que ça a été le plus important, de retrouver du rythme et de m’intégrer à ce que l’équipe faisait ».

C’est la première fois de sa carrière qu’il expérimentait une aussi longue absence en pleine saison. Il lui faudra donc encore quelques matchs afin qu’il puisse à nouveau donner sa pleine mesure.

« J’ai été sur la touche pendant environ six semaines, donc ça a été dur de revenir, me réacclimater à la vitesse du jeu. Tu peux affronter des coachs et faire des exercices toute la journée, mais au bout du compte, ils ne sont pas en NBA. Ils aident, mais jouer contre des joueurs NBA, c’est très dur. Donc c’est juste ça, le côté physique et le rythme. J’essaie toujours de récupérer tout ça ».

Sur la bonne voie

Au fil des matchs depuis son retour, Tyrese Maxey est en tout cas apparu plus vif sur ses appuis, plus tranchant près du cercle et a pu compter sur une adresse insolente de loin face aux Bulls.

« Oui, ça revient bien, on le voit », a confirmé son coach, Doc Rivers. « Le plus important, c’est que son tir soit revenu, parce que lorsqu’il met ses tirs, ça ouvre tout le reste pour lui. »

Pour son coéquipier James Harden, le retour en forme de Tyrese Maxey ajoute une menace de plus à l’arsenal des Sixers, à la finition et à la création. À lui maintenant de faire du mieux possible dans son rôle.

« Il doit simplement se préoccuper de bien jouer, et comme je lui dis, il va continuer de progresser à chaque match. Il a déjà fait un boulot incroyable en étant juste lui-même. C’est ce qu’on va attendre de lui à chaque match », a glissé « The Beard ».