Shaedon Sharpe : « Maman et papa voulaient que je fasse le concours de dunks »

Shaedon Sharpe est le premier candidat connu pour le « Dunk Contest » 2023 à Salt Lake City. Une participation qu’il a accepté… sous la pression de ses proches.

« Maman et papa voulaient que je le fasse, alors pourquoi pas » a avoué Shaedon Sharpe. « C’est ma famille et même mes amis qui m’ont dit : ‘Tu devrais le faire’. Je ne fais pas vraiment de concours de dunks, mais puisque la NBA m’a demandé de le faire, je me suis dit : ‘Pourquoi pas ?’ ».

Le jeune Canadien de tout juste 19 ans a déjà démontré depuis le début de saison que ses qualités athlétiques étaient bien au-dessus de la moyenne et qu’il pouvait monter très très haut. Malgré tout, il avoue qu’il ne sait pas encore de quelle façon il va aborder le concours.

« Je n’y ai pas trop pensé. Je pourrais juste partir du haut, voir ce que je peux faire. Je vais m’entraîner un peu mais je ne sais pas. Tout ce qui me vient en tête, je le ferai ».

Il pourra compter sur les conseils précieux de son coéquipier Anfernee Simons, vainqueur du concours en 2021 à Atlanta pour préparer avec soin cet évènement, même s’il a déjà quelques idées en tête.

« Je devrais peut-être parler à Ant (Simons), voir ce qu’il a fait, voir ce que je peux essayer de faire dans le concours. Je me disais que si Dame vient, j’utiliserai Dame parce que nous avons cette connexion avec les passes, les dunks et tout ça. Donc je vais probablement utiliser un coéquipier » a avancé Shaedon Sharpe.

Le rookie aura plus d’un mois pour réfléchir à ses dunks, mais il ne veut pas se mettre trop de pression.

« J’essaie juste de m’amuser avec ce genre de choses, de faire un spectacle. C’est cool d’avoir toute cette attention, mais peu importe » a-t-il conclu.