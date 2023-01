Si ça ne vaut pas un North Carolina – Duke, la rivalité universitaire entre UCLA – USC offre tout de même souvent des bons moments de basket, quand les deux programmes basés à Los Angeles s’affrontent.

Ce fut le cas cette semaine, à l’occasion du premier match de la saison entre les deux équipes à Westwood, sous les yeux de Russell Westbrook notamment, venu supporter son alma mater. Un match dans un premier temps survolé par les Bruins, en tête de 18 points à la pause. Avant que les Trojans ne se révoltent au retour des vestiaires en deuxième période, au point d’être en tête à trente secondes de la fin (58-56) !

Finalement, plus de peur que de mal pour UCLA, qui grâce à un tir primé décisif de l’ailier Jaylin Clark (15 points et 5 rebonds) a repris les commandes du score in-extremis, avant de réussir un stop défensif décisif sur la possession suivante, pour sécuriser la victoire face au rival (60-58). Un « rivalry game » à couteaux tirés, comme on les aime.

Le condensé de la fin du match, étouffante

Et celui du Michigan pour les Spartans

Les hommes de Tom Izzo ont effectivement battu Michigan (59-53), à l’occasion du premier match de la saison entre les deux rivaux. Ce fut un duel très fermé en attaque, au cours duquel c’est tout simplement l’équipe la plus solide défensivement et la moins maladroite qui s’est imposée (35% aux tirs pour Michigan, 38% pour Michigan State)…

Malgré la domination dans la peinture du pivot Hunter Dickinson (18 points et 7 rebonds), les Wolverines ont été plombés par une adresse extérieure famélique, un terrible 3/18. Soit le même total que la paire d’arrières des Spartans, AJ Hoggard (15 points, 4 rebonds et 6 passes) et Tyson Walker (14 points et 2 passes), catalyseurs du succès étriqué de Michigan State.

Duke pulvérisé par North Carolina State

Pour la première saison de l’ère post-Coach K, les Blue Devils alternent le chaud et le froid. Sur le parquet de North Carolina State cette semaine, c’était du très, très froid, l’escouade de Jon Scheyer prenant en effet une très gosse gifle face au Wolfpack d’un super Terquavion Smith (24 points).

Sous l’impulsion de l’énergique meneur, les locaux ont shooté à 47%, torpillant notamment leurs adversaires derrière l’arc (10/26). Des Blue Devils qui ont eux proposé une sortie pas loin d’être honteuse en attaque, à l’image de ces… 21 pertes de balle, contre 10 passes seulement.

Cette claque reçue par Duke illustre d’ailleurs un phénomène évident, cette saison en ACC : il n’existe pas vraiment de hiérarchie au sein de la conférence, plus ouverte que jamais.

TCU, c’est du sérieux

Alors que l’équipe de football américain va jouer en début de semaine la finale du championnat universitaire contre Georgia, l’équipe de basket est également bien partie pour signer une très bonne saison.

Classé à la 17e place du Top 25 de l’Associated Press cette semaine, le programme texan s’est en effet assuré de gagner quelques places supplémentaires au classement de la semaine prochaine, en s’offrant un autre programme texan, Baylor (#19 cette semaine), le champion national en 2021, sur le parquet des Bears !

Un match à couteaux tirés, comme souvent dans la conférence Big 12, ponctué par un « money-time » de folie. Relégués à deux possessions (83-87) à 40 secondes de la fin du match, les Horned Frogs ont effectivement renversé les hommes de Scott Drew dans les derniers instants, d’abord avec un tir primé d’un Mike Miles Jr. grandiose durant toute la partie (33 points), puis sur un ultime tir à mi-distance de Chuck O’Bannon Jr.