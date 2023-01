Nick Nurse tire beaucoup trop sur ses meilleurs joueurs…

On pensait que Tom Thibodeau était le spécialiste des rotations courtes, mais Nick Nurse n’a rien à lui envier depuis deux ans. Il suffit de jeter un oeil au classement des joueurs qui jouent le plus cette saison puisque les trois premières places sont occupées par des Raptors ! Il s’agit, dans l’ordre, de Pascal Siakam, d’OG Anunoby et Fred VanVleet. Les trois coéquipiers sont les seuls en NBA à jouer plus de 37 minutes par match. À ce trio, on pourrait même ajouter Scottie Barnes puisque le jeune ailier apparaît à la 36e place du classement avec plus de 34 minutes de jeu par match. Seuls les Cavaliers placent aussi quatre joueurs dans le Top 50 des plus gros temps de jeu.

Le souci avec les Raptors, qui reste sur trois revers de suite, c’est que ça fait deux ans que Nick Nurse tire trop sur ses joueurs. La saison passée, les deux joueurs les plus utilisés de la NBA étaient déjà Pascal Siakam et Fred VanVleet avec près de 38 minutes de jeu par match.

« On aimerait baisser le temps de jeu de cinq à six minutes par match »

« Je pense que le coach essaie, il essaie un peu cette saison » répond Fred VanVleet à propos de la volonté de Nick Nurse de limiter son temps de jeu. « Il le fait déjà un peu. Vous savez, on s’accroche là-dessus, mais j’ai confiance en mon coach et en ce qu’il fait. »

Le meneur des Raptors assure que son temps de jeu est limité, sauf que dans les faits, il joue toujours autant… « Je pense que mon temps de jeu est en baisse. Je ne sais pas si les 47 minutes jouées l’autre soir ont été utiles à la moyenne… Mais je pense que mon temps de jeu est un peu en baisse. Peut-être d’une minute. Je prends une chose à la fois, mais l’entraîneur essaie… Je le répète, j’essaie d’apporter tout ce dont l’équipe a besoin, et ce n’était tout simplement pas assez bien pour obtenir une victoire ce soir. «

Car les Raptors, même en s’appuyant au maximum sur leurs deux All-Stars, perdent. Leur bilan est largement négatif, il reste sur trois revers de suite, et même 11 revers sur leurs 14 dernières sorties. Peut-être parce que les joueurs sont fatigués, et le manque de repos se paient dans la dernière ligne droite.

« C’est difficile, et on aimerait baisser le temps de jeu de cinq à six minutes par match » expliquait Nick Nurse avant la rencontre face aux Knicks. « On donnait l’impression d’aller dans ce sens. On a simplement besoin d’un joueur capable d’assumer ces minutes quand les matches sont à notre portée. On y pense toujours ».

« Lorsqu’on est tous assis dans les bureaux, ça parait facile, mais ce n’est pas la même chose quand ça joue et que le match est serré »

Au moment du « training camp », Nick Nurse avait annoncé que c’était l’un de ses objectifs de la saison. Sauf que c’est plus facile à dire qu’à faire…

« Quand on a un joueur super compétitif qui joue très bien, et qui veut jouer, c’est simplement difficile de dire : « Excuse-moi, c’est le moment de te reposer. On se fiche de ce qui se passe sur le terrain, c’est le moment te mettre au repos ». Le plus difficile là-dedans, c’est que lorsqu’on est tous assis dans les bureaux, ça parait facile, mais ce n’est pas la même chose quand ça joue et que le match est serré. »

Pour Nick Nurse, les Raptors sont souvent embarqués dans des matches serrés, et c’est difficile pour lui de sortir un Pascal Siakam ou un Fred VanVleet dans le 4e quart-temps. « Il y a un point d’écart, il reste trois minutes à jouer, et on dit : ‘Aïe… il en est à 38 minutes, et si on ne le sort pas, il en sera à 41 minutes. On est à l’extérieur. Il y a un point d’écart à Miami…‘ C’est plus ou moins la réalité, et c’est différent pour ceux qui ne sont pas dans le feu de l’action ou assis dans nos bureaux. Mais j’ai pris note de l’information… »