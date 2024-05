Bam Adebayo paré pour reprendre le flambeau après Udonis Haslem

Parti sur les bases de sa meilleure saison en carrière, Bam Adebayo prend aussi de plus en plus de place dans le vestiaire, à se comporter en leader pour le Heat aux côtés de Jimmy Butler et Kyle Lowry.

À 25 ans, l’heure est venue pour le pivot de prendre une nouvelle dimension, et sur le terrain comme en dehors, il répond pour l’instant aux attentes.

« Tout le monde commence à me faire confiance. Ce n’est pas comme s’ils ne m’avaient pas fait confiance avant, mais c’est le fait que je puisse montrer l’exemple sur le terrain », a-t-il confié. « J’ajoute à ça le fait d’être un leader vocal. Cela rend les choses plus faciles pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être un leader vocal si vous ne faites pas les choses nécessaires ».

Bam Adebayo a notamment fait référence à son coéquipier Udonis Haslem chez qui il a pris exemple pour devenir plus qu’un leader par l’exemple.

« Tout le monde écoute Udonis Haslem en raison de son passé et du fait qu’il est toujours là à jouer avec nous à 42 ans et à courir des sprints. Tout le monde le respecte parce qu’il montre l’exemple sur le terrain et en dehors. J’ai appris de son leadership vocal en sachant quoi dire et quand le dire. Je progresse avec tout le monde. Ce sont comme des frères. Donc, on écoute l’opinion de chacun », a-t-il ajouté.

Un leader apaisé

Il a également souligné avoir appris à être plus apaisé aux côtés de son coéquipier vétéran, usant notamment de la méditation pour ne pas se laisser atteindre par les résultats de l’équipe, quels qu’ils soient. C’est aussi ça, être un joueur professionnel et c’est dans ce sens que la présence d’Udonis Haslem est également précieuse pour Miami.

« C’est surtout la façon avec laquelle il l’a fait, puisqu’il a traversé des hauts et des bas mais il est toujours dans le combat avec vous. C’est un gars qui va vraiment me manquer. Il a vécu tant de choses. Avant, je ne pensais pas me sentir apaisé. Je pensais aux victoires et aux défaites, et ça me tenait éveillé toute la nuit. J’en perdais le sommeil et j’avais un problème d’attitude. Ma vie tournait autour des victoires et des défaites, à tel point que maintenant, je médite. Il me parle de ce qu’il voit et de ce qu’il sait. Ce qu’il dit m’aide à mettre les choses en perspective, de sorte que je puisse simplement jouer et être performant ».

La méditation l’a également aidé à être moins anxieux et ça s’en ressent sur le terrain.

« Il s’agit simplement de ne pas se laisser griser par les victoires et de ne pas se laisser abattre par les défaites. Je trouve un sentiment de paix et je profite de la vie. J’apprécie toujours ce que je fais », a-t-il poursuivi. « Je médite avant chaque match. Je fais partie de ces gens qui sont anxieux. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, même si tout le monde pense que j’ai l’air calme, frais et dispo. J’essaie donc d’avoir un sentiment de paix. Avoir l’esprit tranquille m’aide ».

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.