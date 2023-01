Nouvelle défaite, nouvelle blessure… Malgré les problèmes, les Suns veulent serrer les rangs

Cinquième défaite consécutive pour Phoenix. De retour sur leur parquet, les hommes de Monty Williams ont ainsi cédé face au Heat (104-96). C’est le huitième revers sur les neuf derniers matchs, et globalement, le 13e sur les 17 dernières sorties de l’équipe. De quoi passer de la 1ere à la 9e place à l’Ouest…

Et pour ne rien arranger, Chris Paul, touché à la hanche, a quitté ses partenaires dès le deuxième quart-temps. Un pépin de plus pour l’équipe qui doit déjà faire sans Devin Booker, Cam Johnson et Cam Payne.

Au moins, Phoenix était dans le match jusqu’au bout. Maigre consolation qui ne satisfait pas Torrey Craig.

« Oui, j’ai apprécié le combat, mais je pense toujours qu’on aurait pu aussi gagner ce match », analyse l’ailier. « Même avec les absents, je pense qu’on aurait dû gagner ce match et c’est le plus frustrant. »

Pour Mikal Bridges, il n’y a pas le choix : les Suns doivent serrer les rangs en attendant des jours meilleurs.

« Ça doit nous rapprocher encore davantage » répond-il lorsqu’on lui demande l’impact de toutes ces défaites. « C’est ce qu’on doit faire. C’est facile d’être uni quand on gagne, mais nos vraies natures vont se révéler quand on perd. On continue de se battre. On reste uni encore davantage quand l’équipe perd. C’est ça qui va montrer si on est vraiment une bonne équipe, ou pas, mais je pense que c’est le cas. »

Le « Iron Man » de l’équipe est-il d’ailleurs en forme ? S’il n’est pas à l’infirmerie, lui non plus ne semble pas dans son assiette, alors qu’il a du mal à élever son niveau de jeu en l’absence notamment de Devin Booker.

Face au Heat, il a certes distribué 7 passes décisives, mais il n’a compilé « que » 15 points, à 2/10 au tir…

« Je vais bien » assure-t-il lorsqu’on l’interroge sur ce sujet. « Il n’y a aucun problème avec mon corps, rien qui me fasse jouer aussi mal, surtout en attaque. J’essaie juste de mettre des tirs mais ça ne rentre pas. Ça n’a rien à voir avec mon corps ou une quelconque blessure. Le problème vient juste de moi. »